Cemil Eren’in resim sergisi Ankara’da açıldı ‘Çok değişik formda eserleri bulacaksınız’

2016’da yaşamını yitiren ressam Cemil Eren’in eserlerinden oluşan “Ay ve Altı Kuruş” sergisi, dün Maarif Modern bünyesinde, Ankara’da açıldı. Gaziosmanpaşa’daki resepsiyona onlarca sanatsever katıldı.

‘ÇOK DEĞİŞİK FORMDAKİ ESERLERİNİ BULACAKSINIZ’

Serginin açılışında konuşan Maarif Modern kurucusu Ahmet Erhan Çelik, “Cemil Eren’i ne kadar anlatsak az. Bu sergide, onun derli toplu sergilenemeyen Don Kişot serisi eserlerini bulacaksınız. Don Kişot eserlerini İspanyollar bizden daha çok izledi. Türkiye’de ise 1992’de Emlak Bank galerisinde yapılan bir sergi oldu ve sonra bu eserler, Barış ve Zeynep kardeşlere emanet şekilde bugüne kadar saklandı. Buna ayrı bir önem atfediyoruz. Ayrıca, Cemil Eren’in çok değişik formda, şaşırtıcı, bir kısmını hiç görmediğiniz eserlerini de burada bulacaksınız” sözlerini kullandı.

‘BABAMIN BU SERGİSİ BENİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ’

Cemil Eren’in oğlu Barış Eren ise Cumhuriyet’e konuşarak, “Benim için bu sergi çok kıymetli. Babamın vefatının üzerinden on sene geçti. Böyle toplu bir retrospektif sergi çok önemli. Hem Don Kişot resimleri hem eski dönem resimleri hem ilk dönemler, soyutlar, figüratifler burada. Dostlar arasında olmak da çok heyecan verici. Sergi bir ay sürecek. Bu süreçte konuşmacılar da olacak. Babamı tanıyan sanat tarihi profesörleri, yazarlar buraya gelecek. Bir ay boyunca sürekli etkinlik olacak” dedi. Sergi 17 Mayıs’ta sona erecek.