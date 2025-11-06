Ceyhan Belediyesi’nden dördüncü kent meydanı projesi başlıyor

Ceyhan Belediyesi, nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu İstiklal, Şahin Özbilen, Hürriyet ve Emek Mahallelerinin kesişim noktasında hayata geçecek 4. Kent Meydanı Projesi ile ilçeye yeni bir nefes alanı kazandırıyor.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın sözünü verdiği proje, Belediye Başkan Vekili Av. Sevil Aydar Yıldız’ın yürüttüğü planlama ve hazırlık çalışmaları sonucunda başlıyor.

MODERN YAŞAM ALANI GELİYOR

Toplam 6 bin 105 metrekare alana sahip olacak kent meydanı, Ceyhanlıların sosyalleşebileceği, dinlenebileceği ve spor yapabileceği modern bir yaşam merkezi olarak tasarlandı.

Proje kapsamında meydan içerisinde; 95 metrekarelik kütüphane, kafe, futbol sahası, açık hava fitness alanı, bahçe satrancı, 285 metrelik koşu yolu ve 3-15 yaş arası çocuklara hitap eden toplam 785 metrekarelik iki oyun grubu yer alacak.

Ceyhan Belediyesi, kent estetiğini güçlendiren ve sosyal yaşamı canlandıran projelerle şehrin çehresini değiştirmeye devam ediyor.

“SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ BAŞLIYORUZ”

Ceyhan Belediye Başkan Vekili Av. Sevil Aydar Yıldız, projenin hem mahalle sakinleri hem de tüm Ceyhan halkı için önemli bir yatırım olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Ceyhan Belediye Başkanımız Kadir Aydar’ın söz verdiği bir projeyi daha hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz.

Göreve geldiğimiz günden bu yana, Ceyhan’ın dört bir yanında sosyal yaşamı güçlendiren projelere imza attık. 2019’da Kadir başkanımız göreve geldikten sonra Atatürk Kent Meydanı projesini, 2024’de yeniden belediye başkanlığı görevine seçildikten sonra ise İsmet İnönü Kent Meydanı ve 6 Ocak Kurtuluş Kent Meydanı’nın ardından şimdi de ilçemizin dördüncü kent meydanı projesini başlatıyoruz.

Bu meydan; çocuklarımızın güvenle oynayacağı, gençlerimizin spor yapacağı, ailelerimizin dinlenip sosyalleşeceği yeni bir yaşam alanı olacak.

Ceyhan her geçen gün daha modern, daha yaşanabilir bir kent haline geliyor. Bu değişimin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”