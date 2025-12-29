Ceyhan Belediyesi’nden kadınlara ücretsiz matine

Ceyhan Belediyesi, kadınlara yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerine Kadınlar Matinesi ile devam ediyor. Müzik ve eğlence dolu etkinlik, 5 Ocak Pazartesi günü saat 19.00’da, Ceyhan Belediyesi Kadınlar Lokali’nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.



Kadınların bir araya gelerek keyifli vakit geçirmesini amaçlayan etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Ceyhan Belediye Başkan Vekili Av. Sevil Aydar Yıldız, kadınlara yönelik sosyal alanları ve etkinlikleri önemsediklerini vurguladı.



Yıldız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kadınlarımızın sosyal yaşamın içinde daha fazla yer almasını, bir araya gelerek paylaşımda bulunmasını çok önemsiyoruz. Kadınlar Matinesi ile hem eğlenceli hem de dayanışma duygusunu güçlendiren bir akşam yaşanmasını amaçlıyoruz. Tüm kadınlarımızı 5 Ocak Pazartesi günü Kadınlar Lokali’mizde ücretsiz olarak düzenleyeceğimiz bu güzel buluşmaya davet ediyorum.”



Ceyhan Belediyesi tarafından düzenlenen Kadınlar Matinesi’ne tüm kadınlar davetli olacak.