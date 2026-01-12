Çırpanoğlu kar mesaisinde

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, ilçede etkili olan kar yağışının ardından Ahi Mahallesi'nde yürütülen kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Çırpanoğlu, belediye ekiplerinin 24 saat esasıyla sahada olduğunu vurguladı.

Ankara genelinde beklenen kar yağışının başlamasıyla birlikte Kahramankazan Belediyesi teyakkuza geçti. Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, pazar gecesi Ahi Mahallesi’ne giderek, devam eden çalışmaları denetledi.

Kahramankazan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmaları inceleyen Başkan Çırpanoğlu, personelden son durum hakkında bilgi aldı. Ana arterler ve caddelerde ulaşımın aksamaması için iş makineleriyle yürütülen kar küreme ve tuzlama faaliyetlerini yakından takip eden Başkan Çırpanoğlu, saha çalışanlarına kolaylıklar diledi.

"KAPALI YOLUMUZ BULUNMUYOR"

İncelemeler sırasında açıklama yapan Başkan Çırpanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 11 Ocak Pazar. Ahi Mahallemizdeki çalışmaları yerinde inceliyoruz. Ankara’ya ve Kahramankazan’ımıza beklenen kar geldi. Bizler de hem Büyükşehir Belediyesi hem de Kahramankazan Belediyesi ekipleri olarak sahadayız. Ana arterlerde ve caddelerimizde şu an itibarıyla kapalı bir yolumuz bulunmamaktadır. Belediye personelimiz sabaha kadar 24 saat esasıyla hizmet vermeye devam edecek. Kahramankazanlı hemşehrilerimiz yarın güzel bir sabaha uyansınlar diye çalışmalarımızı gece boyunca sürdüreceğiz."