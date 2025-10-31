Cumhuriyetin 102. yılı Alanya'da coşkuyla kutlandı

Alanya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Atatürk Anıtı önünde başladı. Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen Fener Alayı yürüyüşü, Kaymakam Şakir Öner Öztürk, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, ALTSO Başkanı Eray Erdem, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan ve siyasi parti temsilcilerinin Cumhuriyet meşalesini yakmasıyla başladı. Binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar eşliğinde belirlenen güzergâhta yürüyüşe geçti. Çok sayıda yurttaş ise yürüyüşe balkonlarından ve iş yerlerinden destek verdi.

'MAVİ GÖZLÜ DEV ADAMA BİN SELAM OLSUN'

Yürüyüş, eski belediye binası arkasındaki konser alanında son buldu. Alandaki programın açılış konuşmasını Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan gerçekleştirdi. Özcan, Cumhuriyeti'n önemine değinerek, kadınların önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekti. Ardından ise Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik kürsüye gelerek şunları söyledi:

“Bu akşam burada, bir milletin yeniden doğuşunu, bağımsızlık iradesini ve özgürlük tutkusunu kutluyoruz. 102 yıl önce bu millet, küllerinden doğdu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek ayağa kalktı ve o gün yakılan meşale, bir daha hiç sönmedi. İşte o meşale bugün Alanya’nın meydanında, sizin gözlerinizde, gençlerin umutlarında, çocukların gülüşünde, kadınların emeğinde, bu kentin sokaklarında yanmaya devam ediyor.

Bir olduk, birlik olduk; tek millet, tek bayrak altında toplandık. Evlerimizi, sokaklarımızı, meydanlarımızı ay yıldızlı bayrağımızla donattık. Değerli Hemşerilerim, biz bu emaneti yere düşürmeyeceğiz. Çünkü biz Cumhuriyet’in çocuklarıyız, çünkü biz Atatürk’ün yolundayız. Bu akşam tarih yazanlara vefa, geleceğe ise güçlü bir mesaj veriyoruz. Cumhuriyet, bu ülkenin karakteridir. Cumhuriyet adalettir, demokrasidir ve kadın, erkek, genç, yaşlı demeden bir olmaktır, millet olmaktır ve unutmayalım ki; bu ülkeye umut ekenler asla yenilmez."

Özçelik’in konuşmasından sonra Kaymakam Şakir Öner Öztürk günün anlam ve önemini anlattı.