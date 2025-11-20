Defne Kadın Kooperatifi’nin üretim alanının kullanım süresi uzatıldı

Defne Belediyesi Meclisi tarafından alınan kararla, Yeşilpınar Mahallesi’nde üretim faaliyetlerini sürdüren Defne Kadın Kooperatifi’nin kullanımındaki üretim alanı 10 yıl süreyle kooperatife tahsis edildi. Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, kararın ardından yaptığı açıklamada kadınların emeğine ve başarılarına dikkat çekerek “Değerli hemşehrilerim; Defne Kadın Kooperatifimizin kıymetli başkanı, yöneticileri ve emekçi hanımefendileriyle bir aradayız. Az önce olağan meclis toplantımızı tamamladık ve Yeşilpınar’da üretim yaptıkları alanı kendilerine 10 yıl süreyle tahsis ettik. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Kooperatifimizin başkanına, yönetimine ve tüm emekçilerine teşekkür ediyorum. Yurt dışına yaptıkları ihracatla, ulusal ve şehir dışı pazarlara gönderdikleri ürünlerle ilçemize katma değer sağlıyorlar. Aynı zamanda istihdam yaratıyor, kadın istihdamı konusunda güçlü bir yapı haline geliyorlar. Belediyemiz için de önemli bir vizyon yüzü oldular. Hepsine tekrar teşekkür ediyorum. Defnemize değer katan kadınlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.