Elbistan Belediyesi’nin düzenlediği şiir yarışmasına başvurular başladı

Kahramanmaraş Elbistan’da, edebiyatseverleri heyecanlandıran büyük bir yarışma başlıyor. Elbistan’ın tanıtımına katkı sağlamak ve yeni eserleri Türk edebiyatına kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışma, Türkiye genelinden 18 yaş üstü tüm yurttaşların katılımına açık olacak. Son başvuru tarihi 23 Mart olan yarışmanın seçici kurulunu, şair, yazar İlker Gülbahar, şair, yazar Mehmet Taş ve T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Şairi Mahir Başpınar oluşturuyor. Katılım şartları ve bilgileri aşağıda yer alan yarışmanın ödül töreni, 26 Nisan’da gerçekleşecek.

ŞARTLAR AÇIKLANDI

İl dışından dereceye giren yarışmacıların yol ve konaklama giderleri Elbistan Belediyesi tarafından karşılanarak 26 Nisan'daki törende misafir edilecek. Yarışmaya katılmak isteyen şair adaylarına yönelik şartlar şöyle açıklandı:

“. Yarışmanın konusu serbesttir. Her konuda olabilir. . Yarışmada biçim ve ölçü sınırlandırması yoktur. Yarışmacı istediği biçimi tercih edebilir. . Her yarışmacı, yarışmaya bir şiirle katılabilir. . Yarışmaya katılan şiir daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış ve ödül almamış olacaktır. . Yarışmacılar, ekte yer alan katılım formunu doldurarak şiirle birlikte e-mail ortamında göndereceklerdir . Eser sahibi mutlaka kendisine bir rumuz belirlemelidir. Rumuzlar, en az 3 (üç) harf ve en az 2 (iki) rakamdan oluşmalıdır. (Örnek: Elbistan22). Başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra şiirlerini ve başvuru formunu elbistanedebiyatvesanatdernegi@gmail.com adresine göndereceklerdir. Gönderilecek e-postanın konu bölümüne ‘Şiir Yazma Yarışması’ yazılacaktır. . Şiirler Times New Roman yazı karakteriyle, bilgisayar ortamında, A-4 kâğıdına, 12 puntoyla ve 1,5 satır aralığında yazılacaktır. Bilgisayar ortamında yazılmayan ve e-posta ile gönderilmeyen şiirler değerlendirilmeyecektir. . Gönderilen şiirlerin uzunluğu 50 satırı aşmamalıdır. . Şiirler ve başvuru formu 23.03.2026 tarihi saat 24.00’e kadar ilgili adrese gönderilmelidir. . Değerlendirmede; özgünlük, imge değeri, ahenk, içerik-biçim uyumu ve Türkçenin etkin kullanımı esas alınacaktır. . Yapay zekâ tarafından oluşturulan, kopya olduğu anlaşılan, T.C. Anayasası'na aykırı veya genel ahlak kurallarıyla örtüşmeyen şiirler doğrudan elenecektir.”

BÜYÜK ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BEKLİYOR

Yarışma kapsamında dereceye giren kalemler sadece manevi bir gurur değil, aynı zamanda maddi ödüllerle de ödüllendirilecek. Seçici kurulun değerlendirmesi sonucu belirlenecek listede: