‘En mutlu köy’ Ortahisar’ın tarımsal üretim üssü oldu

Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya öncülüğünde yenilenen ‘En Mutlu Köy’ üretilen sebze, meyve ve yumurtalarla Trabzon’un tarımsal üretim üssüne dönüştü.

Tarımsal üretime katkı vermek ve engelli bireyleri üretime dahil etmek amacıyla hayata geçirilen ‘En Mutlu Köy’ projesi, yenilenen yapısıyla üreten belediyecilik anlayışının örneklerinden birini sergiliyor. Çalışanlarını özel gereksinimli bireylerin oluşturduğu ‘En Mutlu Köy’, üretimiyle kent ekonomisine, işleyiş yapısıyla da dezavantajlı grupların sosyal hayatına katkı sağlıyor.

ÜRETİM SEFERBERLİĞİ İÇİN SERALAR YENİLENDİ

Ortahisar’da üretim seferberliği başlatan Ortahisar Belediyesi, Köy Pazarları ile kırsal mahallelerdeki üretime destek olurken yenilenen En Mutlu Köy yerleşkesi ile de üreten belediyecilik alanında örnek oluşturuyor. Daha önce yapısal hatalar nedeniyle atıl duruma gelen seralar, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın öncülüğünde yenilendi. Kar nedeniyle çökme olan seralar güçlendirilerek mevsim koşullarına uygun hale getirilirken, yarım bırakılan seralara havalandırma sistemleri ve damla sulama sistemleri kuruldu. Ekim alanında bulunan taşların temizlendiği seralara 10 kamyon tarım toprağı serildi. Yapılan düzenlemelerle üretime elverişli hale getirilen 2 topraksız tarım serası ve 2 topraklı tarım serasında mevsim sebze ve meyveleri, tam kapasiteyle üretilmeye başlandı. Ayrıca En Mutlu Köy yerleşkesi içerisindeki tavuk kümesi ve yeni kurulan mantar çadırında yılın 12 ayı boyunca üretim yapılıyor.

SERALAR ATIL DURUMDAN KURTARILDI, ÜRETİM KATLANDI

2 ziraat mühendisi yönetiminde 5 özel gereksinimli personelin görev yaptığı seralarda, kış-bahar döneminde yaklaşık 2 bin bağ marul, 2 bin bağ maydanoz, 500 bağ ıspanak, ayrıca deneme üretimi yapılan rokadan da yaklaşık 200 bağ hasat edildi.

Yaz döneminden eylül ayı başına kadar, topraklı tarım seralarında yaklaşık 2,5 ton salatalık yetiştirilirken, onarılarak yeniden faaliyete alınan topraksız tarım seralarında ise salkım domates, çeri domates ve çilek yetiştirilerek hasat edildi. Temmuz ayında başlayan üretimi başlayan istiridye mantarı ise 3 sürüm hasat edildi. Tavuk sayısının artırıldığı ve yeni düzenlemelerin yapıldığı tavuk kümesinde, Ocak-Ağustos döneminde yaklaşık 100 bin adet yumurta üretimi gerçekleştirildi.

ÜRÜNLER, MARKETLER VE HALK EKMEK BÜFELERİ İLE SOFRALARA ULAŞTIRILIYOR

Günlük olarak hasat edilen sebze ve meyveler anlaşmalı marketler; yumurtalar Ortahisar Halk Ekmek büfeleri; istiridye mantarları ise anlaşmalı marketler ve 0543 414 69 61 numaralı WhatsApp hattı ile vatandaşların sofralarına ulaştırılıyor.

EN MUTLU KÖY, TARIMSAL EĞİTİME DE KATKI SAĞLIYOR

Tarımsal eğitim açısından da örnek bir merkez olan En Mutlu Köy’ü, 36 okuldan 1452 öğrenci ziyaret ederek yapılan çalışmaları gözlemleme şansı elde etti. Öğrencilere seralardaki üretim süreçleriyle ilgili bilgi verildi, tohumlu kalemler hediye edildi.

“ÜRETİMİN HER ÇEŞİDİNİ DESTEKLİYORUZ”

Herkesi üretimin bir parçası haline getirmek için Ortahisar’da üretim seferberliği başlattıklarını belirten Başkan Kaya, Belediye olarak üretimin her çeşidini destekleyerek hem üreticilere hem de kent ekonomisine katkı sağladıklarını dile getirdi. “Üreten toplumlar daima güçlüdürler” diyen Başkan Kaya, bu doğrultuda yapılan çalışmalara özel bir önem verdiklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Herkesi üretimin bir parçası haline getirmek istiyoruz. Trabzon'umuzu, her karışında üretimin yapıldığı bir şehre dönüştürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Kurduğumuz köy pazarı ve kahvaltı yerleri ile de üreten vatandaşlarımız için gelir kapısı oluşturuyoruz. Kırsaldaki vatandaşlarımızın üretim faaliyetlerine dâhil olması ve bilinçlendirilmesi için çeşitli teşvik ve eğitim çalışmaları yapıyoruz. Üretimin her aşamasını ve her çeşidini destekliyoruz.”

“ÜRETİMİN BU DENLİ ARTMASI MUTLULUK VERİCİ”

“En Mutlu Köy yerleşkemizde atıl durumda olan seralarımızı onarıp yenileyerek üretime uygun hale getirdik. Damlama sistemi kurduğumuz seralarda maruldan maydanoza, çilekten domatese, salatalıktan mantara, çeşitli sebze ve meyveler ile yumurtalar vatandaşımızın sofrasına ulaşıyor. Üretimin bu düzeyde artması mutluluk verici. Çalışmalarımızın meyvesini topluyoruz. Bizim en çok ihtiyacımız olan şey, üretmektir. Bu doğrultuda Ortahisar Belediyesi olarak üretmeye ve üretime destek olmaya devam edeceğiz.”