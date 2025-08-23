Ereğli Belediyesi’nden Çevreye Duyarlılığı Adına Önemli Adım: Mobil Atık Getirme Merkezi konteynerleri



Şehrin genelinde çevre temizliği ve atık yönetimi konusunda çalışmalarını sürdüren Ereğli Belediyesi, geri dönüşümü kolaylaştırarak çevre bilincini artırmak amacıyla şehrin 15 farklı noktasına Mobil Atık Getirme Merkezi konteynerlerini yerleştirdi.

Yerleştirilen konteynerler; kağıt, karton, plastik, cam, metal, tekstil, elektrik ve elektronik atık gibi ayrıştırılabilir atıkların toplanması için ideal alanlar sunuyor. Bu sayede hem çevre kirliliğinin önüne geçiliyor hem de atıklar daha verimli bir şekilde toplanıyor.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Umut Akpınar: “Vatandaşlarımızın günlük atıklarını kolay ve güvenli bir şekilde geri dönüşüme kazandırmaları için şehrimizin 15 noktasına Mobil Atık Getirme Merkezi konteynerlerini yerleştirdik. Bu hizmetimizle sürdürülebilir bir çevre bilinci oluşmasına katkı sunmayı amaçlıyoruz. Ereğli’mize temiz bir şehir hüviyeti kazandırarak güzel bir geleceği inşa etmek adına var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Özellikle temizlik konusuna hassasiyet gösteriyoruz ve bu hususta yoğun çaba harcıyoruz. Halkımızın temizlik hizmetlerimizi takdir ettiğini umuyor, atıklarını Mobil Atık Getirme Merkezlerimize üzerinde yazılı bölümlere ayırarak bırakmalarını rica ediyorum. Mobil merkezlerin kurulumunda emeği geçen tüm çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.