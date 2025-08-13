Erzin'de Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu hizmete girdi 

Hatay Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Necla-Cemal Kunt Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu'nun hizmete başladığını duyurdu. Başkan Elmasoğlu, bu önemli projenin mahallenin uzun süredir devam eden önemli bir sağlık sorununu çözdüğünü belirtti. Belediye öncülüğünde, Sağlık Bakanlığı ile yapılan üçlü protokol çerçevesinde hayata geçirilen proje, hayırsever iş insanı Cemal Kunt'un bağışlarıyla inşa edildi. Modern ve donanımlı tesis, bölge halkına daha iyi ve hızlı sağlık hizmeti sunmayı hedefliyor. Başkan Elmasoğlu, açıklamasında projenin tamamlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Başta Cemal Kunt olmak üzere, bahçe düzenlemesinde katkısı bulunan diğer bağışçılara, otoparkın asfaltlanması konusunda destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı'na, Sayın Vali'ye, İl Sağlık ve İlçe Sağlık Müdürleri'ne, müteahhide, Erzin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve çalışanlarına, ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına teşekkürlerini sundu.