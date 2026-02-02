Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden emekliye destek kartı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2026 Eskişehir Yılı kapsamında ve sosyal belediyecilik anlayışıyla 2026 yılı boyunca 65 yaş ve üzeri emekli, ihtiyaç sahibi yurttaşların temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yeni bir destek programını hayata geçiriyor.

65 YAŞ ÜSTÜ BAŞVURABİLECEK

Emekli Destek Kartı’na 65 yaş ve üzeri emekli yurttaşlar ve Eskişehir merkez ilçelerde ikamet edenler başvuru yapabilecek. Başvurular, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından alınacak ve yürütülecek. Başvurular Arifiye Mahallesi, Sencer Sokak No: 2’de bulunan (Taşbaşı Balıkçılar Karşısı) Sosyal Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne yapılacak. Konuyla ilgili bilgi almak isteyenler ise 0222 211 55 00 Dahili: 1668 –1669 – 1670 numaradan ilgili kişilere ulaşabilecek.

Gerekli Belgeler ise şu şekilde: Başvuru sahibine ait nüfus cüzdanı, kirada oturanlar için kira kontratı, hanede çalışan bireyler varsa maaş bordrosu.

65 yaş altındaki emekliler, üzerine kayıtlı 2 aracı veya 2 evi bulunanlar, asgari ücretin üzerinde geliri olanlar, hâlihazırda belediyeden “Temel Destek Kartı” alanlar, Eskişehir ili kırsal mahallelerinde ikamet edenler ise başvuruda bulunamayacak.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Başvuruların ardından Sosyal Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ikamet adreslerinde sosyal inceleme yapılacak. Başvurular belirlenen kriterlere göre değerlendirilecek; engelli emekliler, yalnız yaşayanlar ve bakıma muhtaç yurttaşlar öncelikli olarak ele alınacak.

DESTEK VE SONUÇ

Uygun görülen yurttaşlara Emekli Destek Kartı verilecek. Destek miktarı ve destek sayısı, başvuru süreci tamamlandıktan sonra hak sahiplerine bildirilecek. Başvuru sonuçları Sosyal Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nden öğrenilebilecek; başvurusu olumlu sonuçlanan yurttaşlara ayrıca telefonla bilgilendirme yapılacak.

“EN TEMEL SORUMLULUĞUMUZ”

Konuyla ilgili açıklama yapan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “Ekonomik koşullar karşısında zor günler geçiren emeklilerimiz için Emekli Dayanışma Desteği’ni başlatıyoruz. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak, 65 yaş ve üzeri ihtiyaç sahibi emeklilerimize yönelik Emekli Dayanışma Desteği uygulamamızı başlatıyoruz. Bu destekle büyüklerimizin temel ihtiyaçlarına katkı sunmayı, hayatlarını biraz daha kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Başvuru koşulları ve detaylı bilgi için Taşbaşı'nda bulunan Sosyal Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğümüze başvurabilirsiniz. Emeklilerimizin huzuru ve güveni, bizim en temel sorumluluğumuzdur” dedi.