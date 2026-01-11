Eskişehir’de 7 gün 24 saat zabıta denetimi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, 2025 yılı boyunca kent düzeninin sağlanması, halk sağlığının korunması ve Eskişehirlilerin huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla haftanın 7 günü, 24 saat esasına dayalı olarak görev yaptı.

5 BİN 290 TUTANAK DÜZENLENDİ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve sorumluluk alanında; kamusal alanların düzenli ve güvenli kullanımı, tüketici haklarının korunması, çevre ve görüntü kirliliğinin önlenmesi ile belediye kararlarının etkin şekilde uygulanması için çalışmalarını sürdüren zabıta ekipleri, yıl boyunca yoğun bir mesai harcadı. Bu kapsamda Zabıta Dairesi Başkanlığı, 2025 yılı boyunca çeşitli konularda 5 bin 290 adet idari yaptırım tutanağı düzenleyerek, kurallara uymayanlara toplam 14 milyon 69 bin lira cezai işlem uyguladı.

YIL BOYU DENETLENDİ

5 Şubat 2025 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin talimatıyla başlatılan Tertemiz Eskişehir Projesi kapsamında çevre kirliliğiyle mücadeleye hız veren ekipler, daha temiz ve yaşanabilir bir kent hedefiyle önemli çalışmalara imza attı. Proje kapsamında binlerce cezai işlem uygulanarak çevre bilincinin artırılması sağlandı. Halk sağlığının korunması amacıyla gıda ve hijyen denetimlerine ağırlık veren zabıta ekipleri; marketler, fırınlar ve çeşitli işletmelerde son kullanma tarihi, fiyat–etiket uyumu ve gramaj kontrollerini titizlikle gerçekleştirdi. Tüketicilerin ekonomik koşullardan olumsuz etkilenmemesi için yapılan denetimler yıl boyunca aralıksız sürdürüldü.

‘ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ’

Yaya yolları, yayalaştırılmış alanlar ve bisiklet yollarının işgal edilmesine karşı kararlı bir duruş sergileyen ekipler; duba, tabela, kasa, tabure gibi lüzumsuz işgalleri düzenli olarak kaldırarak kent estetiğini ve yaya güvenliğini korudu. Ayrıca toplu taşıma araçları ve UKOME kararlarına aykırı faaliyetler de denetim altına alındı. 2025 yılı boyunca on binlerce ihbar ve şikâyeti değerlendiren Zabıta Dairesi Başkanlığı, sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekti. Geçici barınma ihtiyacı olan yurttaşlara destek sağlanırken engelli bireylere simit satış büfeleri tahsis edilerek sosyal dayanışmaya katkı sunuldu. Çalışmaları değerlendiren Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce şunları söyledi:

“Eskişehir’imizin huzuru, düzeni ve yaşam kalitesi için 2025 yılı boyunca gece gündüz demeden görev yapan Zabıta Dairesi Başkanlığımıza yürekten teşekkür ediyorum. Halk sağlığının korunmasından çevre temizliğine, tüketici haklarından yaya ve trafik güvenliğine kadar birçok alanda 7 gün 24 saat özveriyle çalışan ekiplerimiz, Tertemiz Eskişehir Projesi başta olmak üzere çok önemli çalışmalara imza attı. Kent düzenini korurken sosyal sorumluluk bilinciyle de hareket eden zabıta personelimiz, Eskişehir’in sadece düzenli değil; adil, güvenli ve yaşanabilir bir kent olması için büyük bir emek ortaya koydu. Bu şehir için alın teri döken tüm zabıta çalışanlarımıza teşekkür ediyor, Eskişehir halkının huzuru için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi özellikle vurgulamak istiyorum. Hep birlikte daha temiz, daha düzenli ve daha güzel bir Eskişehir için çalışmayı sürdüreceğiz.”