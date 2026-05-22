Eskişehir’de engelsiz sinemanın en iyileri ödüllendirildi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Özel Gereksinimliler Şube Müdürlüğü organizasyonuyla, Anadolu Üniversitesi ve Espark AVM iş birliğinde düzenlenen Eskişehir Engellilik ve Erişilebilirlik Ulusal Kısa Film Yarışması, Haller Gençlik Merkezi Frigya Salonu’nda gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. “Kameranı al, hikâyeni anlat, fark yarat” sloganıyla yola çıkan yarışmada, engellilik ve erişilebilirlik konusuna ışık tutan güçlü hikâyeler ödüllerine kavuştu. Törende konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Ünal, 2026 Eskişehir Yılı hedefleri doğrultusunda toplumsal yaşamda erişilebilir ve görünür olmanın hayati önemine dikkat çekti. Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin selamlarını ve ödül kazananlara tebriklerini ileterek engelsiz bir Eskişehir vizyonu için sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

DANS GÖSTERİSİ ALKIŞ ALDI

Yarışmanın jüri üyeleri; Prof. Dr. Erol Nezih Orhon, Prof. Dr. Davut Alper Altunay, Dr. Hakan Uğurlu, Prof. Dr. Özge Karadağ, Engin Yıldız ve Emel Kapanoğlu’na teşekkür belgelerini Sosyal Hizmetler Dairesi Özel Gereksinimliler Şube Müdürü Seda Karapazar verdi. Gecede Türkiye’nin ilk ve tek ampute tango dansçısı Derya Soyiç ve partneri Koray Orbay’ın sergilediği büyüleyici dans performansı salondan büyük alkış aldı. İkiliye teşekkür plaketini Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Selim Öztop sundu. Gece boyunca tüm konuşmalar ve sunumlar işaret dili tercümanı Oğuz Arslan tarafından aktarıldı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Filmlerin gösteriminin ardından ödüller sahiplerini buldu. Jürinin titiz değerlendirmelerinin ardından büyük ödülün sahibi, “Kırık Plak” filmiyle Teoman Dere oldu. Dere’nin törene katılamaması nedeniyle birincilik ödülünü ekip arkadaşları Sıla Buğse Güler, Mehmet Ali Genç ve Hilal Yıldız birlikte aldı. Yarışmada ikincilik ödülü “Bir Yolunu Bulmalıyız” filmiyle Erkan Ceylan’a, üçüncülük ödülü “Kanatsız Melek” eseriyle Mustafa Yılmaz’a, dördüncülük ödülü ise “Nasıl Olacak” filmiyle Nehir Şimşek’e gitti. Gecenin anlamlı ödüllerinden biri olan ESPARK Özel Ödülü “Picasso Muhammed” filmiyle Berat Yüksel’e layık görüldü. Gecede dereceye girenlerin yanı sıra mansiyon ve özel sponsor ödülleri de sahipleriyle buluştu. Geziall.com tarafından hediye edilen Karadeniz Turu ödülünü Nijat Malikov, Tuğrul Çağrı Yılmaz, Sahar Alhoz ve Eyüp Kızılcık kazanırken; günübirlik tur ödülleri Defne Hürrem Demirler ve Hafize Nur Ak’ın oldu. Sağlık Pide’nin yemek ödülleri ise Rümeysa Kağıtçı, Anastassiya Davidenk ve Zehra Nur Cengiz’e verildi.