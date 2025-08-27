Eskişehir’de Pişmiş Toprak Sempozyumu başlıyor

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 17. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu başlıyor. 1-12 Eylül arasında gerçekleştirilecek sempozyum, 2 Eylül’de yapılacak kortejle başlayacak. Kanatlı AVM önünden Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’na yapılacak olan yürüyüş sonrasında aynı günün akşamı Yeni Türkü ve İki Elin Sesi Var Gençlik Senfoni Orkestrası konser verecek. 5 Eylül’de Sena Şener, 12 Eylül’de Emre Fel gibi ünlü isimlerin de sahne alacağı sempozyum süresince çeşitli atölye ve etkinlikler de yurttaşlar için hazırlanmış olacak. Tamamen ücretsiz olan sempozyumun detaylı bilgilerine ise, Tepebaşı Belediyesi’nin internet sitesinden ulaşılabilecek.