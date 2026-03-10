Eskişehir Masal Şatosu 12 yılda 4 milyon 828 bin ziyaretçiyi ağırladı

Eskişehir’in simge mekânlarından biri haline gelen Masal Şatosu, açıldığı günden bu yana milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan 26 kule ve minareden esinlenerek inşa edilen Masal Şatosu, 12 yılda 4 milyon 828 bin 120 ziyaretçiye kapılarını açtı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve 9 Mart 2014’te hizmete açılan Masal Şatosu, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı içerisinde yer alıyor. Açıldığı ilk günden itibaren hem Eskişehirlilerin hem de şehir dışından gelen ziyaretçilerin büyük ilgisini çeken şato, özellikle çocukların hayal dünyasına kapı aralayan etkinlikleriyle dikkat çekiyor.

Masal Şatosu’nda anlatıcılar ve rehberler eşliğinde gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar, masalların gizemli dünyasında unutulmaz bir yolculuğa çıkıyor. Kitap sayfalarından tanıdıkları kahramanların hikâyelerini canlı anlatımlarla dinleyen minikler, hayal güçlerini geliştiren interaktif deneyimlerle eğlenceli ve öğretici anlar yaşıyor.

Şatonun içerisinde yer alan Efsaneler Diyarı bölümünde ise çocuklar, Türk kültürünün önemli karakterlerinden Dede Korkut, Nasrettin Hoca ve Keloğlan gibi kahramanların hikâyelerini onların anlatımıyla dinleme fırsatı buluyor. Bu sayede hem eğlenen hem de kültürel mirasla tanışan çocuklar, masalların büyülü atmosferini yakından deneyimliyor.

Hediyelik eşya dükkânlarının da bulunduğu Masal Şatosu, ziyaretçilere masal dünyasından hatıralar götürme imkânı sunuyor. Ailelerin çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirdiği şato, pazartesi günleri dışında her gün 10.00 ile 17.30 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Masal Şatosu, 12 yılda ulaştığı milyonlarca ziyaretçi sayısıyla Eskişehir’in en çok ilgi gören turistik ve kültürel duraklarından biri olmayı sürdürüyor.





