Etimesgut Belediyesi, 30 Ağustos’a hazırlanıyor: Ünlü müzisyenler sahnede!

Etimesgut Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıldönümünde anlamlı ve coşkulu etkinliklerle yüce zaferi tam bir bayram havasında yaşamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda 30 Ağustos Zafer Bayramı, ilçe genelinde her yaştan yurttaşın katılım sağlayabileceği ve bayram coşkusunu doyasıya yaşayabileceği etkinliklerle kutlanacak. Kutlamalar, 27 Ağustos’ta gerçekleştirilecek “30 Ağustos Tayyare ve Zafer Bayramı Sergisi” ile başlayacak. Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nda saat 09.45’te başlayacak etkinlik, Pilot Organ Özgülbaş’ın motorlu yamaç paraşüt gösterisi ile start alacak. Ardından Mustafa Kılıç, saat 10.00’da “Türk Havacılık Tarihinde Etimesgut” isimli konferansı verecek. Gün, Ankara Kulübü Seymen ve Bacıerenler’in gösterisi ile devam edecek ve serginin açılışı ile sona erecek. 28 Ağustos’ta ise Zafer Konserleri başlayacak. 28-29-30 Ağustos tarihlerinde Etimesgut Belediyesi Türk Beyleri Kent Meydanı’nda gerçekleştirilecek konserlerde, ilk gün 28 Ağustos’ta saat 20.00’da ‘Heybensena’ Etimesgutlularla buluşacak. Saat 21.00’da ise ‘Manifest’ grubu sahne alacak.

CAN BONOMO, ÖZEL REPERTUVARIYLA SAHNEDE OLACAK

29 Ağustos’ta sahne alacak olan Can Bonomo, saat 20.00’da Etimesgut Belediyesi Türk Beyleri Kent Meydanı’nda izleyicilerle buluşacak. Sevilen şarkılarını, bayram coşkusuna uygun özel bir repertuvarla seslendirecek olan Bonomo, Etimesgutlu vatandaşlara müzik dolu bir akşam yaşatacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ise Zeynep Bastık, saat 20.00’da aynı meydanda sahne alacak. Ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu, “AYK – Etimesgut Belediyesi IOM Zafer Kupası” ile suyun üzerinde de yaşanacak. Etimesgut Belediyesi’nin Ankara Yelken Kulübü ve Başkent Model Yat Kulübü iş birliğiyle düzenlediği IOM (International One Metre) sınıfı radyo kontrollü yelkenli yarışları, Göksu Parkı’nda gerçekleştirilecek. Etkinlikte kayıtlar saat 08.00’de başlayacak, saat 09.15’te açılış seremonisi ile yarışlar start alacak ve gün boyunca yarış severler, hem mücadele heyecanını hem de bayram coşkusunu izleme fırsatı bulacak.