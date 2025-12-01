Etimesgut Belediyesi, yeni tasarımlı temizlik araçları ile sahada

Etimesgut Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü temizlik çalışmalarını daha güçlü ve estetik bir anlayışla sürdürmek amacıyla araç filosunu yenilenmiş tasarımlarla sahaya çıkardı. Filoda yer alan üç araç, ‘CITYCAT’ yol süpürme aracı, konteyner yıkama aracı ve geniş alanlarda görev yapan ‘sweeper’, hem işlevsellikleri hem de özgün tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

‘ŞEHRİN HAMARAT KEDİSİ’

Dar sokaklar, park içleri ve yaya yollarında etkin şekilde çalışan CITYCAT, “Şehrin Hamarat Kedisi” kimliğiyle ilçenin her köşesine kolaylıkla ulaşarak detaylı temizlik sağlıyor. Klasik temizleme araçlarının giremediği noktalara da rahatlıkla girebilen, Etimesgut’ta temizlenmedik bir alan bırakmayan şehrin hamarat kedisi, özgün tasarımıyla da dikkat çekiyor.

Konteyner yıkama aracı ise mahallelerdeki çöp konteynerlerini yerinde yıkayıp dezenfekte ederek kötü kokuları, kir birikimlerini ve hijyen sorunlarını ortadan kaldırıyor. Benzer şekilde tasarımıyla dikkat çeken araç, olası sağlık problemlerinin de önlenmesini sağlayarak toplum sağlığını pekiştiriyor. Cadde ve bulvarlarda kullanılan sweeper ise güçlü vakum sistemiyle toz, yaprak ve birikintileri toplayarak geniş alanlarda etkili bir temizlik sunuyor. Astım, alerji gibi rahatsızlıklara sahip vatandaşların sağlığı açısından büyük bir kurtarıcı rolü üstlenen ‘sweeper’ da benzersiz tasarımıyla dikkat çekiyor.