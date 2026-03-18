Cumhuriyet Gazetesi Logo
Etimesgut’ta bayram öncesi sıkı denetim

Etimesgut’ta bayram öncesi sıkı denetim

18.03.2026 16:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
Takip Et:
Etimesgut’ta bayram öncesi sıkı denetim

Etimesgut Belediyesi zabıta ekipleri, şeker bayramı öncesinde vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi amacıyla ilçe genelindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Etimesgut Belediyesi zabıta ekipleri, şeker bayramı öncesinde vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi amacıyla ilçe genelindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Market, fırın, kasap ve pastanelerde gerçekleştirilen kontrollerde; hijyen koşulları, fiyat etiketi uygunluğu ve ürünlerin son kullanma tarihleri inceleniyor. Ekipler, özellikle yoğunluk yaşanan işletmelerde denetimlerini artırarak olası olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefliyor. Kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, mevzuata aykırı durum tespit edilmesi halinde yasal işlemler uygulanıyor. İlçe genelinde düzenli olarak yapılan kontroller sayesinde olası olumsuzlukların önüne geçilmesi ve yurttaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi amaçlanıyor.

İlgili Konular: #ETimesgut