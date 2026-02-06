Gazipaşa Belediyesinden yurttaşa yardım eli: Konteyner ev desteği

Gazipaşa Belediyesi kent genelinde ihtiyaç sahibi olan yurttaşların yanında olmaya ve taleplerine yanıt vermeye devam ediyor. Ilıca Mahalle Muhtarı Hasan Ali Kaplan, mahalle sakini Hasan Güvendik’in olumsuz hava koşullarından dolayı evinin kullanılamaz hale geldiğini ve yurttaşın zor koşullarda yaşadığını bildirmesi sonrası belediye ekipleri harekete geçti. Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’ın talimatıyla belediye ekipleri, Ilıca Mahallesi’nde vatandaşın yerinde uygun görülen bir alana konteyner ev yerleştirdi.

BAŞKAN YARDIMCISI ÖZDEMİR: İHTİYAÇ SAHİBİ HERKESİN YANINDAYIZ

Konteyner evi, Gazipaşa Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Özdemir, Mahalle Muhtarı Hasan Ali Kaplan ile birlikte teslim etti. Yeni evine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Hasan Güvendik, Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve ekibine teşekkür etti. Başkan Yardımcısı Selçuk Özdemir, "Ilıca Mahallemize Hasan amcamızın sıkıntısını çözmeye geldik. Kötü kış şartlarında vatandaşımızın evi kullanılamaz hale gelmişti. Muhtarımız bu durumu bizlere iletti. Biz de Belediye Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz’ın talimatıyla, soğuk kış günlerinde bir nebze de olsa Hasan amcamıza destek olmak için Konteynerı buraya getirdik. Hasan amcamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sosyal Belediyecilik anlayışımızla, ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

MUHTAR KAPLAN: MEHMET ALİ BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Ilıca Mahalle Muhtarı Hasan Ali Kaplan vatandaşı konforlu ve yaşanabilir bir ortama kavuşturdukları için çok mutlu olduğunu belirterek, "Hasan amcamızın evinin kötü hava şartlarından olumsuz etkilendiğini böyle bir konteynere ihtiyacı olduğunu öğrendiğimiz anda belediyemize başvuruda bulunduk. Çok kısa sürede bize olumlu dönüş yaptılar. Başta belediye başkanımız Mehmet Ali Yılmaz olmak üzere, Başkan yardımcımız Selçuk Özdemir’e ve tüm personel arkadaşlara bu önemli destek için teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar” dedi.