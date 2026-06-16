Gazipaşa’da ata tohumu hasatları başladı

Antalya Gazipaşa Belediyesi tarafından ata tohumlarının korunması ve yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Karakılçık buğdayının hasadı gerçekleştirildi. Aralık 2025’te ekimi yapılan buğdaylar, yaz aylarında olgunlaşarak biçerdöverlerle toplanmaya başlandı. Gazipaşa Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından belediyeye ait arazilerde yürütülen üretim çalışmaları kapsamında Karakılçık buğdayı Güneyköy Mahallesi’nde hasat edildi.

Elde edilen ürünlerin, bölgedeki üreticilerle paylaşılacağı belirtildi. Altı yıl önce küçük bir alanda başlatılan üretim çalışmaları, zamanla genişletilerek ilçede daha yaygın hale getirildi. Belediye tarafından yürütülen projede ata tohumlarının korunması, çoğaltılması ve yerel üretimin desteklenmesi amaçlanıyor. Hasat edilen Karakılçık buğdayının çiftçilere dağıtılarak üretimin artırılması hedefleniyor. Çalışmalarla birlikte hem tarımsal sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi hem de yerli tohumların gelecek nesillere aktarılması planlanıyor.

‘ÜRETİMİN TEMELİNİ OLUŞTURUYOR’

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, ata tohumlarının korunmasının tarımsal üretim açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Başkan Yılmaz, “Ata tohumlarını yaşatmak, sadece tarımsal bir faaliyet değil, aynı zamanda geleceğimizi koruma sorumluluğudur. Bu tohumlar, doğayla uyumlu ve sağlıklı üretimin temelini oluşturuyor” ifadelerini kullandı.