Gazipaşa’da otopark ücretleri yeniden düzenlendi

Gazipaşa’da kent içi trafik düzenini sağlamak, otopark alanlarının daha etkin ve sürdürülebilir biçimde kullanılmasını temin etmek amacıyla otopark ücret tarifelerinde değişikliğe gidildi. Gazipaşa Belediyesi tarafından hazırlanan 2026 yılı gelir tarifesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun ilgili hükümleri esas alınarak düzenlendi. 8 Ocak itibarıyla başlayan ücretlendirme tarifesi, otopark alanlarına tabelalarla asıldı. Yeni tarifeyle birlikte özellikle kısa süreli parkların teşvik edilmesi, uzun süreli parkların ise kontrollü hale getirilmesi hedeflenirken, kent merkezindeki trafik yoğunluğunun azaltılması ve otopark sirkülasyonunun artırılması amaçlanıyor.

İLK 15 DAKİKA ÜCRETSİZ UYGULAMASI DEVAM EDİYOR

Vatandaşların kısa süreli park ihtiyacını karşılamak adına 0–15 dakika arası parklar ücretsiz olmaya devam edecek. 15 dakikanın aşılması halinde araç türüne göre kademeli ücretlendirme uygulanacak.

MUAFİYETLER KORUNUYOR

Yeni tarifede sosyal hassasiyetler de göz önünde bulunduruldu. Buna göre; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki kamu kurumlarından, Şehit yakınları, gaziler ve engellilerin kendi üzerlerine kayıtlı taşıtlarından, Belediyeye resmi başvuru yapmaları şartıyla basın kartı sahibi kişilere ait araçlardan, İlçede faaliyet gösteren gazete imtiyaz sahiplerinin, üzerlerine kayıtlı yalnızca bir araç için otopark ücreti alınmayacak.

DAHA DÜZENLİ TRAFİK, DAHA ETKİN OTOPARK KULLANIMI

Gazipaşa Belediyesi yetkilileri, yeni düzenlemenin kent merkezinde park sorununa kalıcı çözümler üretmeyi hedeflediğini belirterek, uygulamanın hem vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracağını hem de trafik akışına olumlu katkı sunacağını ifade etti. 2026 yılı otopark ücret tarifesi, belediye tarafından işletilen tüm otopark alanları ve yol kenarı park yerlerinde yürürlüğe girecek.