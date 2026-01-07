Giresun Belediye Konservatuvarı’ndan Türk Halk Müziği konseri

Giresun Belediyesi Konservatuvarı tarafından sunulan Türk Halk Müziği konseri, sanatseverlerden büyük beğeni topladı. Belediye Kültür ve Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen konser, izleyenlere müzik dolu bir gece yaşattı. Birbirinden değerli eserlerin seslendirildiği gecede, salonu dolduran vatandaşlar türkülere coşkuyla eşlik etti. Konservatuvar eğitmenleri ve kursiyerlerinin sahne aldığı konser, izleyicilerden uzun süre alkış aldı. Konsere Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse’de katılarak programı baştan sona takip etti. Konser sonunda sahne alan sanatçıları tebrik eden Başkan Köse, kültür ve sanat etkinliklerinin artarak devam edeceğini belirtti. Başkan Köse, “Belediye Konservatuvarımızın hazırladığı Türk Halk Müziği Konserinde bu akşam hemşehrilerimizle aynı duyguda buluşmanın mutluluğunu yaşadık. Türk halk müziğinin köklü ezgileri, salonu dolduran sanatseverlerin coşkusuyla birleşti. Bu güzel gecede emeği geçen tüm sanatçılarımıza ve bizlerle birlikte olan kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.