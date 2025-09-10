Giresun Belediyesi’ne ait konkasör tesislerinde üretim her geçen gün artarak devam ediyor.

Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ve her gün binlerce parke üretiminin yanı sıra, bordür ve yağmursuyu oluğu imalatı yapılıyor.

Tam kapasite ile çalışan konkasör tesisinde son kalite üretilen malzemeler Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin şehrin konforunu artırmak için yapmış olduğu çalışmalarda kullanılıyor.

Tesiste, yaklaşık olarak aylık 20 bin adet bordür, 15 bin adet oluk ve 100 bin adet kilit parke üretimi gerçekleştirilirken, bu sayede belediye bütçesine mali katkı da sağlanmış oluyor.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse ise, şehre hizmet noktasında bu tesisin çok önemli olduğunu söyledi.

Başkan Köse: “Belediyemizi kendi ihtiyaçlarını kendi personelleriyle karşılayan, personelin kendi işyeri olarak gördüğü bir kurum haline getirdik. Konkasör Tesislerimizde kilit parke ve bordür taşı üretiyoruz. Belediyemizin ihtiyaçlarını karşılama noktasında her geçen gün kapasiteyi artıracağız” dedi.