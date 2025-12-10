Giresun’da yeni yıl çarşısı heyecanı başlıyor. Atatürk Meydanı, Giresun’un ilk kapsamlı Yeni Yıl Çarşısı için rengârenk bir atmosferle donatılıyor. Kent merkezini hareketlendirecek etkinlikler, 12 Aralık Cuma günü başlayacak, 4 Ocak’a kadar sürecek.

DOLU DOLU BİR YENİ YIL PROGRAMI

Yeni Yıl Çarşısı; yiyecek–içecek stantları, hediyelik eşya pazarları, ışık gösterileri ve özel süslemeleriyle Giresun’a enerji katacak. Hafta boyunca farklı gün ve saatlerde düzenlenecek etkinliklerde DJ performansları, konservatuvar konserleri, çocuk atölyeleri, bando gösterileri, dinletiler ve yılbaşı havai fişek gösterisi yer alacak.

Yeni Yıl Çarşısı boyunca Atatürk Meydanı’nda haftanın farklı günlerinde etkinlikler düzenlenecek. Her Çarşamba saat 19.00’da DJ Erkan Kara sahne alırken, Salı ve Perşembe akşamları yine 19.00’da Giresun Belediyesi Konservatuvarı konserleri meydanı müzikle dolduracak. Cumartesi günleri 15.00–17.00 saatleri arasında TEGV’in çocuk etkinlikleri miniklere eğlence dolu anlar yaşatacak. 13-20 Aralık Cumartesi günü saat 18.00’de Can Akengin Bilgi Yurdu Derneği Kadın Bandosu özel bir gösteri sunacak. Pazar günleri ise 15.00–18.00 arasında Çocuk Akademileri etkinlikleri düzenlenecek ve saat 18.00’de bir Bubble Show gerçekleştirilecek. Ayrıca 15 Aralık Pazartesi akşamı 19.00’da Meftun x Band sahneye çıkacak. Yeni yıl coşkusu ise 31 Aralık Çarşamba gece yarısı, saat 00.00’da gökyüzünü aydınlatacak havai fişek gösterisiyle bitecek

"HERKESİ YENİ YIL ÇARŞISI’NA BEKLİYORUZ”

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Yeni Yıl Çarşısı’nın Giresun’a yeni bir renk getireceğini kaydetti. Köse, “Atatürk Meydanı’nda kurduğumuz Yeni Yıl Çarşısı ile Giresun’da bambaşka bir yılbaşı atmosferi oluşturmak istedik. Ailelerin, gençlerin, çocukların, esnaflarımızın; kısacası 7’den 70’e tüm hemşehrilerimizin aynı meydanda buluşacağı sımsıcak bir ortam hazırlıyoruz. Tüm halkımızı 4 Ocak’a kadar sürecek bu renkli etkinliklere davet ediyor, hazırlıklarda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.