Gölbaşı Belediyesi’nden çocuklara ara tatil hediyesi

Gölbaşı Belediyesi, ara tatil döneminde çocuklar için eğlenceyi ve öğrenmeyi bir araya getiren birbirinden renkli tiyatro oyunları ve animasyon etkinlikleri hazırladı. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı’nın talimatıyla çocuklara tatil hediyesi olarak düzenlenen “Çocuk Tiyatrosu Günleri” kapsamında; tiyatro oyunları, animasyonlar, sihirbazlık, kukla ve bubble show gösterilerini izleyecek çocuklar unutulmaz bir tatil geçirecek.

Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliklerde renkli karakterler, sürpriz gösteriler ve bol kahkahalı anlar çocukları bekliyor. Etkinlikler 16 Kasım’a kadar her gün farklı bir gösteriyle devam edecek.

Program kapsamında;

Bugün– Afacan’ın Maceraları

Yarın– Bıp Bıp Robot

16 Kasım – Karagöz – Hacivat tiyatro oyunları sahnelenecek.

“ÇOCUKLAR HEM EĞLENECEK HEM DE HAYAL DÜNYALARI ZENGİNLEŞECEK”

Çocuklarımızın tatillerini en güzel şekilde değerlendirmeleri için özel bir program hazırladıklarını belirten Yakup Odabaşı, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların yüzündeki tebessüm, bizim için en büyük mutluluk kaynağı. Ara tatilde çocuklarımızın hem eğlenmesini hem de kültürle, sanatla iç içe vakit geçirmesini istedik. Bu nedenle Gölbaşı Belediyesi olarak çocuklarımız için dopdolu bir program hazırladık. Tiyatrodan sihirbazlığa, kukla gösterilerinden bubble show’a kadar birçok etkinlikle çocuklarımız hem eğlenecek hem de hayal dünyalarını zenginleştirecek. Amacımız, çocuklarımıza sadece bir tatil değil; aynı zamanda unutamayacakları bir deneyim sunmak. Ailelerimizin de bu etkinliklere katılarak çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirmesini arzu ediyoruz. Gölbaşı’nı kültürün, sanatın ve neşenin merkezi haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” diye konuştu. Etkinliklere katılmak isteyen yurttaşlar, ücretsiz kayıtlarını http://etkinlikler.ankaragolbasi.bel.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.