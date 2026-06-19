Hopa Belediyesi’nden şehit yakınları ve gazilere Vefa Kart desteği

Artvin Hopa Belediyesi, sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Şehit yakınları ve gazilere yönelik başlatılan Vefa Kart uygulaması kapsamında kart sahipleri Kent Lokantası’ndan ücretsiz faydalanabilecek. Belediye yönetimi, uygulamanın yalnızca bir sosyal destek değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk ve dayanışmanın bir göstergesi olduğunu vurguladı.

‘SOSYAL BELEDİYECİLİK YAŞAMI KOLAYLAŞTIRIYOR’

Hopa Belediyesi tarafından hayata geçirilen Vefa Kart uygulaması, sosyal belediyecilik anlayışının önemli örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Şehit yakınları ve gazilerin yaşamını kolaylaştırmayı amaçlayan uygulama sayesinde hak sahipleri Kent Lokantası’nda ücretsiz yemek hizmetinden yararlanabilecek.

Kent Lokantası’nın yalnızca uygun fiyatlı yemek sunan bir hizmet noktası olmadığını, aynı zamanda eşitlik, paylaşım ve dayanışma kültürünün yaşatıldığı önemli bir sosyal alan olduğunu ifade eden Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, şehit yakınları ve gazilere sunulan bu hizmetin bir ayrıcalık ya da lütuf olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, “Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin bu hizmetten ücretsiz yararlanabilmesini onlara sunulan bir lütuf olarak görmüyoruz. Bu uygulama, toplum olarak taşıdığımız vefa duygusunun ve sorumluluğumuzun doğal bir sonucudur” ifadelerini kullandı.

"TOPLUMSAL BAĞLARIMIZI VE DAYANIŞMA KÜLTÜRÜNÜ BÜYÜTECEĞİZ"

Yerel yönetimlerin yalnızca altyapı hizmetleri üretmekle sınırlı olmadığını kaydeden Cihan, sosyal adaleti güçlendiren ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan çalışmaların belediyeciliğin temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Hopa Belediyesi’nin dayanışmayı büyüten projeleri hayata geçirmeye devam edeceğini belirten Cihan, “Kimseyi geride bırakmayan politikalar geliştirmek zorundayız. Yurttaşlarımızın yaşamını kolaylaştıran, toplumsal bağlarımızı güçlendiren ve dayanışma kültürünü büyüten çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Hopa Muharip Gaziler Derneği Başkanı Şükrü Akbıyık ve üyeler, Vefa Kart uygulamasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Hopa Belediyesi’ne teşekkür etti.