Hurda araç 'gıcır gıcır' oldu, halkın hizmetine sunuldu

Yumurtalık'ta yıllardır hurdalığa terk edilen, çürümeye bırakılan belediye envanterindeki kamyonet tipi araç, baştan sona yenilenerek yeniden halkın hizmetine kazandırıldı.

Uzun yıllar hor kullanıldığı için arızalar veren ve atıl hâlde bekletilen araç, içi ve dışı tamamen elden geçirilerek sosyal hizmet aracı olarak yeniden hizmete alındı. Araç; cenaze yemekleri, gıda ve kıyafet yardımları başta olmak üzere ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılacak sosyal desteklerde aktif olarak kullanılacak.

“NE VARSA HALK İÇİN KULLANACAĞIZ”

Yumurtalık Belediye Başkanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Kamunun her kuruşu bizim için son derece kıymetlidir. Yumurtalık Belediyesi bugün geçmişten gelen ciddi bir borç yüküyle hizmet üretmeye çalışıyor. İmkânlarımız kıt olabilir ama irademiz güçlü. Hurdaya terk edilen bu aracı yeniden kamuya kazandırmak, bizim belediyecilik anlayışımızın bir özetidir. İsraf etmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz, ne varsa halk için kullanacağız.”

Belediye hizmetlerine destek veren Adana Büyükşehir Belediyesi’ne de teşekkür eden Altıok, “Şartlar ne olursa olsun, Yumurtalık’ta kimseyi yalnız bırakmamak için elimizden gelen bütün çabayı göstermeye devam edeceğiz. Sosyal belediyecilik lafla değil, icraatla olur” diye konuştu.