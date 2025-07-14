İBB'den Feshane-Bayrampaşa Tramvay Hattı projesi açıklaması: Başlamadığı iddiası yalan

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Feshane–Bayrampaşa Hattı, mevcutta işletmede olan ve Haliç kıyı şeridini takip ederek Tarihi Yarımada’yı Eyüpsultan’a bağlayan Eminönü–Alibeyköy Tramvay Hattı’nın devamı olarak planlandı. T5 hattının 9 kilometrelik Cibali–Alibeyköy Cep Otogarı bölümü Ocak 2021’de, 1,1 kilometrelik Cibali–Eminönü kesimi ise Ağustos 2023’te hizmete alınmıştı. Söz konusu hat, günlük ortalama 65 bin yolcu taşıyor.

“YATIRIM PROGRAMINA ALINMADI, İBB KENDİ KAYNAĞIYLA DEVAM ETTİ”

Eyüpsultan–Bayrampaşa etabı için fizibilite ve uygulama projeleri, 2023 yılı Şubat ayında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı. Ancak hattın Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’na alınması için yapılan 5 başvuruya olumlu yanıt verilmedi.

İBB, merkezi idareden destek alamamasına rağmen projeyi kendi öz kaynaklarıyla başlattı. Şubat 2024’te yapım ihalesi tamamlandı, Mart 2024’te sözleşme imzalanarak yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Temmuz 2025 itibarıyla hattın inşaatında yüzde 14 oranında fiziki ilerleme sağlandığı belirtildi.

“KESİNTİSİZ VE ENTEGRE ULAŞIM SAĞLANACAK”

Toplam 3,2 kilometre uzunluğunda ve 5 istasyondan oluşacak yeni hat, mevcut T5 hattı ile entegre şekilde çalışacak. Feshane İstasyonu’ndan sonra ikiye ayrılacak sistem sayesinde Eminönü–Alibeyköy ve Eminönü–Bayrampaşa güzergâhlarında kesintisiz raylı ulaşım hedefleniyor.

İBB: "İDDİALAR ASILSIZ, SAHADA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Bazı medya organlarında hattın inşaatına hiç başlanmadığına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, sahadaki ilerleme durumu ve yürütülen yapım faaliyetleri hatırlatıldı. İBB, raylı sistem yatırımlarını kararlılıkla sürdürdüğünü ve İstanbul’un toplu ulaşım altyapısını genişletmeye devam ettiğini vurguladı.