İBB’den ücretsiz açık hava film gösterimleri: Artİstanbul Feshane’de yaz akşamları sinema ile renkleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen açık hava film gösterimleri, 5 Temmuz Cumartesi günü “Ters Yüz 2” ve “Kazablanka” filmleriyle başladı. Etkinlikler, temmuz ayı boyunca çocuklara yönelik animasyonlar ile sinema tarihine damga vuran klasik yapımları bir araya getiriyor.

İSTANBUL SENİN" UYGULAMASI ÜZERİNDEN BİLET TEMİN EDİLEBİLİYOR

Gösterimlerin ücretsiz biletleri, “İstanbul Senin” mobil uygulaması üzerinden temin edilebiliyor. Etkinlikler, her cumartesi günü saat 19.00’da çocuk filmleri, saat 21.00’de ise yetişkinlere yönelik klasik yapımlarla gerçekleşiyor.

19 VE 26 TEMMUZ PROGRAMI BELLİ OLDU

Etkinlik kapsamında 19 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00’da “Karlar Ülkesi (Frozen)”, saat 21.00’de ise “Forrest Gump” filmi gösterilecek.

26 Temmuz Cumartesi günü ise saat 19.00’da “Dalya ve Kırmızı Kitap”, saat 21.00’de ise Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından “Neşeli Günler” izleyiciyle buluşacak.

ARTİSTANBUL FESHANE: KÜLTÜRÜN YENİ YAŞAM MERKEZİ

Temmuz 2023’te kapılarını açan Artİstanbul Feshane, İBB Miras tarafından restore edilerek yeniden işlevlendirilen tarihi Feshane-i Amire yapısında faaliyet gösteriyor. 8 bin metrekareye yayılan çok amaçlı yapısıyla dikkat çeken kültür kompleksi; sergi salonları, Naile Akıncı Kütüphanesi, atölye ve dinlenme alanları, konser sahnesi ve çocuk festivalleriyle İstanbullular için kapsamlı bir yaşam merkezi sunuyor.

Ziyaret saatleri pazartesi hariç her gün 10.00 - 19.30 arasında olan Artİstanbul Feshane hakkında detaylı bilgilere ve güncel etkinlik programına kultursanat.istanbul adresi ve İBB Kültür’ün sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabiliyor.