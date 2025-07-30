İBB'nin ücretsiz sanat eğitimine kayıt için son günler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), “Yaza Sanat Kat!” temasıyla 7-14 yaş arası çocuklar için ücretsiz sanat eğitimleri düzenleyecek. Farklı branşlarda ve ücretsiz olarak verilecek eğitimlerin kayıtları 3 Ağustos’a kadar açık olacak.

10 KÜLTÜR MERKEZİNDE VE 2 ÖZEL MEKANDA

Eğitimler, İBB ait 10 kültür merkezi ile İBB Baruthane (Ataköy) ve İBB Turhan Selçuk Kültür Evi’nde (Kadıköy) gerçekleştirilecek. Çocuklar; bale, bilinçli okuma, enstrümanlarla tanışma, drama, halk dansları, koro, modern dans, felsefe ile düşünme, perküsyon, ses ve nefes, temel müzik ve zumba gibi birbirinden renkli branşlarda eğitim alabilecek.

Eğitimler, İstanbul’un farklı ilçelerindeki İBB’ye ait kültür merkezlerinde düzenlenecek. Katılımcı çocuklar, İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi (Fatih), Arnavutköy Kültür Merkezi, Bülent Ecevit Kültür Merkezi (Kartal), Çekmeköy ve Çengelköy Çocuk Sanat Merkezleri (Üsküdar), Erdem Bayazıt Kültür Merkezi (Güngören), Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi (Sultangazi), İdris Güllüce Kültür Merkezi (Tuzla), Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi (Esenler) ve Şile Kültür Merkezi’nde eğitim alabilecek. Ayrıca program, İBB Baruthane (Ataköy) ve Turhan Selçuk Kültür Evi’nde (Kadıköy) gerçekleştirilecek.

KAYIT İÇİN SON GÜNLER

Kayıtlar, hafta sonu dahil 10.00–17.00 saatleri arasında, eğitimin yapılacağı mekanlarda alınacak. Kültür merkezlerindeki kayıtlar 28 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. İBB Baruthane ve İBB Turhan Selçuk Kültür Evi’ndeki kayıtlar ise 29 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında olacak.

Eğitimler, 4 Ağustos'ta başlayacak. Kültür merkezlerinde Pazartesi, Çarşamba, Cuma 10.00-14.00 saatleri arasında; İBB Baruthane ve İBB Turhan Selçuk Kültür Evi’nde Salı, Çarşamba, Cuma günleri 10.00-14.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Toplam 4 hafta sürecek programda çocuklar sanat dolu bir deneyim yaşayacak.