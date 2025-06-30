İETT’den Türkiye'de bir ilk: Teknik muayene süreçleri tamamen dijitale taşındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İETT, teknik muayene süreçlerini tamamen dijital ortama taşıyarak Türkiye’de bir ilke imza attı. Kurum bünyesinde geliştirilen sistemle hem denetim süreçleri hızlandı hem de yılda 100 bin sayfa kağıt tasarrufu sağlandı. İETT’nin 10 farklı garajında uluslararası standartlarda hizmet veren Teknik Muayene İstasyonları artık tamamen dijital olarak çalışıyor. Geliştirilen Dijital Teknik Muayene Sistemi sayesinde motor ve fren sistemlerinden sinyal lambalarına kadar 16 ana başlık altında, toplam 170 teknik kriter üzerinden yapılan kontroller anlık olarak kayıt altına alınıyor.





Yeni sistemle teknik muayene süreci şeffaf hale geldi. Araç kaptanları muayene işlemlerini canlı olarak takip edebiliyor. Tüm veriler, sistem üzerinden arşivleniyor ve böylece hem kurum içi denetim hem de dış denetim süreçlerinde kolaylık sağlanıyor.





Teknik muayeneye dair tüm kayıtların dijital ortama alınmasıyla yılda yaklaşık 100 bin sayfa kağıt tasarrufu sağlanıyor. Bu yönüyle sistem, İETT’nin çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunma hedefiyle de örtüşüyor.





Herhangi bir dış kaynak ya da ek maliyet olmaksızın İETT’nin kendi mühendisleri tarafından geliştirilen sistem, sadece İETT filosuna değil, İstanbul’daki tüm Özel Halk Otobüslerine de entegre edilecek. Bu otobüslerin de yılda en az iki kez teknik muayeneden geçirilmesi zorunlu olacak.