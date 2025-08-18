İSKİ’den Şişli ve Beşiktaş'a müjdeli haber

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) köklü kuruluşu İSKİ, Şişli ve Beşiktaş’ta yıllardır yaşanan taşkın sorununa çözüm olacak “Ihlamurdere Havzası Dolmabahçe Yağmur Suyu Tüneli” projesinin yapımını başlattı. 660 milyon liraya mal olacak proje ile yağmur suları kanalizasyona karışmadan İstanbul Boğazı’na iletilecek.

Projenin temel atma töreni Beşiktaş’ta gerçekleştirildi. Törene İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman ve İSKİ Genel Müdür Vekili Vahit Doğan katıldı.

ASLAN: “EKREM BAŞKANIMIZIN SELAMLARINI GETİRDİM”

Konuşmasına “Haksız ve hukuksuz şekilde Silivri’de tutulan İBB Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını getirdim” sözleriyle başlayan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, şunları kaydetti:

“İstanbul’un kalbi olan Şişli ve Beşiktaş ilçelerimizdeki İSKİ Ihlamurdere Havzası Dolmabahçe Yağmur Suyu Tüneli kazımızı başlatıyoruz. Bu ilçelerimiz tarihimizin ve kültürümüzün köklü merkezleri olmasına rağmen yıllarca altyapı yatırımlarında ihmal edildi. Yağmur yağdığında sokaklarımız suya teslim oldu, atık sular denizlerimize karışarak çevreyi kirletti ve insan sağlığını tehdit etti. İşte bugün başlattığımız bu ileri teknolojiye sahip tünel kazısıyla bu sorunlara son vereceğiz.”

“GERÇEK MİMARLAR: EKREM İMAMOĞLU VE ŞAFAK BAŞA”

Aslan, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Ekrem Başkanımız, 2019’dan itibaren İstanbul’un yıllarca görmezden gelinen altyapı sorunlarını çözmek için büyük bir seferberlik başlattı. Bugün geldiğimiz noktada birçok ilçemizde sel felaketlerinin önüne geçildi. Ancak burada olması gereken iki isim var: Biri seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, diğeri ev hapsinde tutulan İSKİ Genel Müdürümüz Şafak Başa. Onlar bu projelerin gerçek mimarlarıdır. Bizler, onların yol arkadaşları olarak İstanbul’un muhafızlarıyız, durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biz bu kente, bu halka, çocuklarımızın geleceğine söz verdik.”

“ADALET TECELLİ EDECEK”

Aslan, İSKİ'nin Şişli’de 6 milyar 952 milyon, Beşiktaş’ta ise 6 milyar 28 milyon liralık yatırım planladığını açıkladı.

Aslan, “İnanıyorum ki adalet tecelli edecek, Başkanımız ve yol arkadaşlarımız özgürlüğüne kavuşacak. Cumhurbaşkanı adayımız da Türkiye Cumhuriyeti’ne hizmet etmeye devam edecek” diye konuştu.

“YAĞMUR SULARI İSTANBUL BOĞAZI’NA TAŞINACAK”

Proje kapsamında Şişli’deki Ihlamurdere, Yıldız ve Nusretiye havzalarından toplanacak yağmur suları, inşa edilecek tünel ve deniz bağlantısı ile İstanbul Boğazı’na ulaştırılacak. Tünel, Şişli Azerbaycan Parkı ile Beşiktaş Stadı yakınındaki güzergâhta hayata geçirilecek. Projenin toplam maliyetinin 660 milyon lira olacağı belirtildi.