İzmir Büyükşehir Belediyesi, Foça Kent Meydanı’nı yeniden düzenledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın katılımcı belediyecilik anlayışıyla başlatılan ve kentteki kamusal alanların İzmirlilerin isteği doğrultusunda daha nitelikli hale getirilmesini sağlayan Güzel İzmir Hareketi büyümeye devam ediyor.

Ticari işgallerin kaldırıldığı Foça Küçük Deniz Meydanı, Güzel İzmir Hareketi kapsamında yapılan çalışmalarla yeniden kamusal kullanıma kavuştu.

BÜYÜKŞEHİR’İN KENDİ İMKÂNLARIYLA HAYATA GEÇİRİLDİ

''Tasarımcılar İzmir’de'' uygulamasıyla davet edilen genç tasarımcıların Foça Kıyı-Köşe Programı’ndaki üretimleri referans alınarak, Güzel İzmir Hareketi tarafından tasarlanan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın atölyelerinde üretilen kent donatıları Foça Küçük Deniz Meydanı’na yerleştirildi. Proje, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla uygulandı. Kamusal kullanıma açılan alanda yer alan oturma birimleri ve fotoğraf çerçevesi daha ilk günden Foçalıların ilgisini çekti.

''KENTİMİZDE KAMUSAL KULLANIMI ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ''

Güzel İzmir Hareketi Koordinatörü Esra Yılmaz Keskin, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye yapılan kamusal dokunuşa ilişkin detaylı bilgilendirmede bulundu. Keskin, şunları söyledi:

''İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında genç tasarımcılar ile Tasarımcılar İzmir’de buluşmaları düzenlenmişti. Kıyı Köşe Programı ile genç tasarımcılar Foça’da kamusal alanları yeniden düşünmeye davet edilmişti. Foça Belediyesi’nin ticari işgalleri kaldırdığı Küçük Deniz Meydanı’nda dokunuşlarda bulunarak kamusal kullanıma yönelik ilk adımları atmış, oluşturdukları tasarımlar uygulanmıştı. Ancak genç tasarımcıların ürettikleri vandalizme uğrayarak parçalanıp kırıldı. Yerinde yapılan incelemeler sonucunda alanda yeni bir tasarımla kent mobilyası yapılması yönünde karar alındı. Genç tasarımcılarla birlikte belirlenen ana tasarım kurgusunda yer alan bölgelemeler, oturma birimleri ve fotoğraf çerçevesi fikri dikkate alınarak yeni tasarımda bir girdi olarak kullanıldı. Bölgenin tarihi niteliği göz önünde bulundurularak modüler ve zemine müdahale etmeyen birimler tasarlanarak vinç yardımıyla yerleştirildi. Küçük Meydan artık ticari işgallerin olmadığı, herkesin yararlanabileceği bir buluşma noktasına dönüştürüldü. Güzel İzmir Hareketi tarafından tasarım ve kontrolörlüğü yapılan projede kent mobilyalarının üretimi tamamen İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın atölyelerinde gerçekleştirildi. Kentimizde kamusal kullanımı artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.''

''BAŞKAN TUGAY’A SONSUZ TEŞEKKÜR EDİYORUM''

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ise şunları kaydetti:

''Türkiye’nin incisi olan Foça’mızda İzmir Büyükşehir Belediye Başkan’ımız Cemil Tugay’ın önderliğinde kurulmuş olan Güzel İzmir Hareketi’nin bir uygulama örneğini burada hep beraber hayata geçirdik. Günübirlik gelen misafirleri çok yoğun, yaz kış nüfusunun arasında farklar olan bir ilçe olarak bu tür kamu hizmetine sunabileceğimiz alanların yaratılmasında bize destek olduğu için Başkan Tugay’a sonsuz teşekkür ediyorum. Bu yer geçmiş dönemde bir işgalci tarafından işgal edilmiş, geçişin bile zor olduğu bir alanken, şu an burada en az 20 vatandaşımız oturup güzel manzaranın ve denizin keyfini çıkaracak. Belediye Başkanı olarak meclis üyelerim ve Foça halkı adına Güzel İzmir Hareketi’ne ve çok kıymetli İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum.''

''DOKUYA UYGUN ÜRETİM YAPTIK''

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nda atölye şefi olarak görev yapan Mete Kalaç, “İki daire başkanlığımızla ortak bir çalışma yürüttük. Foça’nın tarihi dokusuna uygun şekilde kent donatıları ürettik. Güzel İzmir Hareketi kapsamında Foça Meydanı’na kent donatılarımızı yerleştirdik” dedi.



