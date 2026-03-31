İzmir’in projeleri için iki yılda 42,5 milyar lirayı aşan yatırım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın görev yaptığı iki yılda ülkede yaşanan ekonomik krize rağmen kentte yaşam konforunu artırmak amacıyla ulaşımdan altyapıya çevre tesislerinden Körfez temizliğine kadar yüzlerce proje yaşama geçirildi. Raylı sistemlerin toplu ulaşımdaki payını artıracak hamleler devam etti. Buca Metrosu inşaatında büyük aşama kaydedilirken, hattı Fuar İzmir’e uzatacak çalışmalar başlatıldı. Kent içi trafiği rahatlatacak yatırımlar hizmete alındı. Buca Metrosu’ndan Menemen Konutları’na, asfalt seferberliğinden Kent Lokantaları ve İZMAR tanzim satış mağazalarına kadar sosyal belediyecilik uygulamaları ile yurttaşlar desteklenirken, halkın bütçesine katkı koyacak hizmetler yaygınlaştırıldı.

BÜYÜKŞEHİR’İN KREDİ NOTU ZİRVEDE

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s, Büyükşehir’in gelir ve harcama yönetiminde sergilediği istikrarlı ve kontrollü mali yaklaşım nedeniyle ulusal ölçek uzun vadeli kredi notunu Aaa seviyesine yükseltti. Bu not, 2016 yılından sonra ilk kez İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay döneminde Aaa seviyesinde gerçekleşti. Fitch Ratings ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, yatırım yapılabilir seviyedeki en üst basamak olan AAA ulusal kredi notunu 2025 yılında bir kez daha teyit etti.

Büyükşehir’in ESHOT, İZSU ve iştiraklerinin projeleriyle son iki yılda yatırım tutarı 42 milyar 528 milyon 537 bin TL oldu.

KAMU YÖNETİMİNDE ŞEFFAFLIK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni dönemdekamu yönetiminde şeffaflığı, ekip ruhunu ve ortak sorumluluk anlayışını güçlendiren kurumsal işleyişte önemli bir dönüşüme giderek geçti. Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın öncülüğünde hayata geçirilen uygulama kapsamında; başkanlık makamı dâhil olmak üzere genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve belediye şirketlerinin genel müdürlerinden oluşan yaklaşık 80 kişilik üst yönetim kadrosu, ortak bir çalışma alanında görev yapmaya başladı.

TUGAY: YATIRIMLARIMIZA HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEĞİZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, görev süresindeki iki yılını değerlendirerek seçim sürecinde verdikleri pek çok sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Kaliteli ürünlerin belediye güvencesiyle halka sunulduğu İZMAR şubelerinin sayısının 21’e ulaştığını; derinleşen ekonomik kriz ortamında gençler ve emekliler başta olmak üzere yurttaşlara destek olacak hizmetlere büyük önem verdiklerini aktaran Başkan Tugay, şunları söyledi

“Göreve ekonomik açıdan son derece zor bir dönemde geldik. Bu tabloyu ne gizledik ne de inkâr ettik. Göreve geldiğimiz günden bu yana önceden belirlediğimiz mali planları kararlılıkla uyguluyor, doğru uygulamalara devam ediyoruz. Kentin gelecek yıllarını şekillendirmek için hazırlıklarımızı ve planlamalarımızı yaptık. 2024 ve 2025 yılları; pek çok projemizi ve yatırımımızı hayata geçirdiğimiz, sosyal belediyeciliği ve dayanışmayı öne çıkardığımız bir süreç oldu. Önümüzdeki dönemde de İzmir’i daha erişilebilir, yaşanabilir ve dirençli bir şehir haline getirmek için yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Ulaşım yatırımlarımızdan Körfez temizliğine, afet direncinden EXPO 2027 hazırlıklarına kadar her alanda İzmir'in yaşam kalitesini zirveye taşımaya kararlıyız. İzmir’in sadece bugününe değil, geleceğine de yatırım yapıyoruz. Akıllı şehir teknolojilerini belediyecilik hizmetlerimizin her aşamasına entegre ederek, dijitalleşen bir İzmir yaratacağız. Kentsel dönüşümde yerinde ve hızlı modelimizi yaygınlaştırırken, yeşil enerji yatırımlarımızla karbon ayak izimizi düşüren öncü bir kent olmayı hedefliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kaynaklarını etkin, verimli ve yerinde kullanarak atacağımız sağlam adımlarla kentimizi zirveye taşıyacak; aynı zamanda üretimden tüketime kadar her alanda yurttaşlarımızın refah seviyesini yükselteceğiz. Amacımız her İzmirlinin güvenle yaşayabileceği, fırsatlara eşit ulaşabileceği bir kent yaratmak” dedi.

İZMİR, ULAŞIMDA GELECEĞİ BUGÜNDEN İNŞA EDİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımı yalnızca bir noktadan diğerine erişim olarak değil; sürdürülebilirlik, entegrasyon ve yaşam kalitesini artırma hedefleriyle bütüncül bir dönüşüm alanı olarak ele alıyor. Öz kaynaklarla sürdürülen büyük ölçekli projeler, uzun vadeli planlama çalışmaları ve sosyal faydayı gözeten uygulamalarla İzmir, ulaşımda daha konforlu, güvenli ve sürdürülebilir bir kent olma yolunda önemli adımlar atıyor.

BUCA METROSU’NDA YARI YOL AŞILDI, HEDEF GAZİEMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, son iki yılda zorlu ekonomik koşullara rağmen raylı sistem yatırımlarında önemli bir ilerleme kaydetti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın göreve başladığı 2024 yılının nisan ayında yüzde 2 seviyesinde olan Buca Metrosu’nun tamamlanma seviyesi yüzde 50’ye ulaştı, tünel kazıları tamamlandı. Fuar İzmir’e uzatılmasıyla hattın uzunluğu 17,8 kilometreye, istasyon sayısı 14’e çıkacak. Sürücüsüz 108 araçtan oluşan 18 setlik filo ile metro ve İZBAN’a entegre çalışacak hat, tamamlandığında günde 400 binin üzerinde yolcu taşıyacak. Projenin 2027 yılı sonunda hizmete alınması hedefleniyor. Ayrıca 22 yeni elektrikli tramvay aracı alınacak ve tramvay filosu 60 araca çıkacak.

KENT TRAFİĞİNE NEFES ALDIRAN ULAŞIM YATIRIMLARI

Kent genelinde trafiği rahatlatacak birçok proje tamamlandı. Yeni üst geçitler, bağlantı yolları ve köprülerle ulaşım ağı güçlendirildi. Gaziemir Hava Eğitim Yolu Taşıt Üst Geçidi, Karabağlar Dostluk Bulvarı Bağlantı Yolu, Güzelbahçe 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı birinci etap projesi, Bayraklı Akın Kıvanç Köprüsü gibi kent trafiğine çözüm üretecek yatırımlar tamamlandı. Altındağ ve Karataş üst geçitleri ile yaya güvenliği sağlandı.

BUCA İLE BORNOVA ARASI 10 DAKİKAYA DÜŞECEK

Tamamlandığında Türkiye’nin belediye kaynaklarıyla inşa edilen en uzun karayolu tüneli olacak Buca Onat Tüneli’nde ilk tünel tamamlandı. Bağlantı yollarında çalışmalar yüzde 96 seviyesine ulaştı.

ULAŞIMDA DEV ADIMLAR

Trafik sıkışıklığını azaltacak Gıda Çarşısı ile Mürselpaşa Bulvarı’nı bağlayacak karayolu alt geçidi, Mavişehir trafiğine nefes aldıracak Şemikler Taşıt Köprüsü, çevreyolu ve Ataşehir trafiğini rahatlatacak Çiğli Kipa Taşıt Köprüsü inşaatlarına başlandı. Yeni Girne Üst Geçidi’nde çalışmalar devam ederken Ozan Abay Yaya Üst Geçidi, Gaziemir Optimum Yaya Üst Geçidi ve Latife Hanım Mahallesi yaya köprüsü imalatları yıl içinde başlayacak.

TOPLU ULAŞIMDA GÜÇLÜ ALTERNATİFLER

Kentin 2040 yılına uzanan ulaşım vizyonunu şekillendirmek amacıyla İzmir Ulaşım Ana Planı çalışmaları başlatıldı. Toplu ulaşımda da önemli adımlar atıldı. Açılan 45 yeni hatla ulaşım ağı genişletildi. 1700’den fazla otobüsle hizmet veren ESHOT bünyesine 125 yeni araç ekledi. 90 dakika ücretsiz aktarma sistemi yeniden uygulamaya alındı. Körfez içi ulaşımı güçlendirmek için 3 deniz dolmuşu alındı. Yeni yanaşma noktaları oluşturuluyor. Ayrıca turistik amaçlı BİSİCAB sistemiyle, elektrik destekli üç tekerlekli bisikletler Konak ve Alsancak’ta hizmet vermeye hazırlanıyor. BİSİM, tamamen yenilenerek yeni nesil modele dönüştürüldü; 500 elektrikli ve 500 manuel olmak üzere toplam 1.000 bisiklet kent genelinde kullanıma sunuldu.

ULAŞIM ALTYAPISINA GÜÇLÜ DOKUNUŞ

Kent merkezi ve kırsal mahallelerde 802 kilometrelik yol yapımı tamamlandı. 375 kilometrelik yola denk gelecek 735 bin ton asfalt çalışması gerçekleştirdi. Kırsal mahallelerde ise 427 kilometre uzunluğa denk gelecek 2 milyon 132 bin metrekare sathi kaplama çalışmasıyla üretim yolları yeniledi. 600 araç kapasiteli yeni otopark alanları oluşturuldu.

TEMİZ KÖRFEZ, TEMİZ YARINLAR

İZSU, altyapıdan enerjiye uzanan yatırımlarıyla İzmir Körfezi’ni korumayı ve yeniden canlandırmayı temel öncelik haline getirdi. Arıtma kapasitesini artıran, su sirkülasyonunu güçlendiren ve kendi enerjisini üreten projelerle şekillenen bu yaklaşım, İzmir’in çevresel sürdürülebilirlik vizyonunun en somut göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor.

TARİHİ ALTYAPI YATIRIMI

İZSU, son iki yılda içme suyu, atık su, yağmur suyu, körfez temizliği ve enerji alanlarında 13 milyar 95 milyon liralık yatırıma imza attı. Kent genelinde 674 kilometre yeni içme suyu hattı inşa edildi. Mevcut hatların bakım ve yenileme çalışmaları yapılırken 156 yeni sondaj kuyusu açılarak kentin su kaynakları güçlendirildi. Halkapınar iletim hatları ile yeni içme suyu deposu tamamlandı. Kentin farklı noktalarında yeni iletim hatları ve depo yatırımları başlatıldı. 161 kilometre atık su, 83 kilometre yeni yağmur suyu hattı inşa edilerek taşkın riskine karşı altyapı güçlendirildi. 488 milyon TL’lik enerji yatırımıyla İZSU enerji üreten bir yapıya dönüştü. Karabağlar hidroelektrik santralı ile Emiralem güneş enerji santrali ile İZSU kendi enerjisini üretmeye başladı. 6 güneş enerji santrali yakında hizmete girecek.

İZMİR KÖRFEZİ’NDE BÜYÜK ÇEVRE HAMLESİ

Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin üç fazı revize edildi, 4. Faz tamamlandı. Tesis arıtma kapasitesiyle yeniden Türkiye’nin en büyüğü oldu. Körfez temizliği için önemli bir adım atıldı. Torbalı ve Yazıbaşı–Ayrancılar atık su arıtma tesislerinin devreye alınmasıyla kentin atık su arıtma kapasitesi yüzde 28 artırıldı. İzmir Körfezi’nde su sirkülasyonunu artırmak ve su kalitesini iyileştirmek amacıyla 642 bin metreküp yani yaklaşık 1 milyon ton dip tarama çalışması gerçekleştirildi.

YENİ NESİL BELEDİYECİLİK: İZMİR’DE KİMSE GERİDE KALMAYACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dr. Cemil Tugay’ın liderliğinde sosyal belediyecilikte insan odaklı, kapsayıcı ve dayanışma ruhunu kurumsallaştıran yeni bir vizyonu hayata geçirildi. Emekliden öğrenciye, engelli bireylerden dar gelirli ailelere kadar uzanan bu geniş dayanışma ağı; sadece temel ihtiyaçları karşılamakla kalmayıp, istihdam ofisleri ve medikal desteklerle her bir İzmirliyi sosyal hayatın ve ekonomik üretimin onurlu bir parçası haline getiren "toplumsal huzur ve refah" vizyonunu temsil ediyor.

SOSYAL BELEDİYECİLİKTE YENİ DÖNEM

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dr. Cemil Tugay’ın vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen projelerle sosyal belediyecilikte yeni bir dönem başladı. Halkın sofrasına ve bütçesine doğrudan destek veren Kent Lokantaları ve tanzim satış mağazası İZMAR projesi büyük ilgi gördü. 20 sabit mağaza ve 1 gezici otobüsle toplam 21 noktada hizmet veren İZMAR’ın, Başkan Tugay’ın talimatıyla kısa sürede 40 mağazaya çıkarılması hedefleniyor.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Ebeveynlerin bütçesini rahatlatan, çocuklara ise güvenli bir eğitim ortamı sunan Yuvamız İzmir merkezlerinin sayısı son iki yılda 22’ye yükseldi. Sosyal belediyecilik anlayışı gereği yapılan ciddi indirimlerle; 10 bin TL olan aylık ücretler önce 5 bin TL’ye, 2025-2026 döneminde ise 4 bin TL’ye düşürüldü. Hedef, 2026 yılı sonuna kadar merkez sayısını 30’a çıkarmak.

GÜVENLİ BARINMA HAKKI

İzmir’de yaşayan her vatandaşın güvenli ve erişilebilir alanlarda yaşam hakkı olduğunu savunan Başkan Dr. Cemil Tugay’ın seçim vaatlerinden biri olan 3 bin 111 konutluk Egeşehir Menemen Konutları Projesi ile sosyal konut hamlesi başlatıldı. 411 konutluk ilk etabın temeli Nisan 2026'da atılacak. Diğer etaplar için de ihale ve yapım çalışmaları devam ediyor.

SOSYAL DAYANIŞMA VE TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iki yılda yürüttüğü sosyal destek programları yüz binlerce haneye ulaştı. Emekliden öğrenciye, engelliden ihtiyaç sahibi ailelere kadar kentte sosyal dayanışma ağı büyüdü. Kent genelinde 6 milyon litreden fazla süt dağıtıldı ve 12 milyon öğünlük sıcak yemek üretilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. 8 bin 690 haneye 51 milyon TL'yi aşan kaynak aktarıldı. Yaklaşık 2 bin haneye kira desteği, 3 bin 500'e yakın haneye ise su faturası desteği sağlandı. 11 dayanışma ve 3 danışma noktası ile giyim mağazası üzerinden toplam 461 bin kişi hizmet aldı. Eğitimde fırsat eşitliği kapsamında 27 bin 564 öğrenciye toplam 82,8 milyon TL tutarında kırtasiye desteği verildi. Engelli yurttaşlar için de kapsamlı çalışmalar yürütüldü. 4 bin 600'den fazla kişiye medikal malzeme sağlanırken, 1.167 tekerlekli sandalyenin bakımı yapıldı. 11 bin 500'den fazla vatandaş engelsiz ulaşım hizmetinden faydalanarak sosyal hayata dahil oldu. Destekli İstihdam Ofisi aracılığıyla yaklaşık 4 bin kişiye kariyer danışmanlığı verildi ve 53 engelli birey iş sahibi yapıldı.

GELECEĞİN İZMİR’İ KÖKLÜ MİRASIN GÜCÜYLE HARMANLANIYOR

İzmir’in köklü tarihini, zengin kültür-sanat birikimini ve modern fuarcılık vizyonunu stratejik yatırımlarla harmanlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi; arkeolojik kazılardan restorasyon hamlelerine, yeni nesil kütüphanelerden dev uluslararası organizasyonlara kadar attığı her adımla kenti dünya sahnesinde parlayan bir cazibe merkezine dönüştürüyor.

KÜLTÜRPARK YENİDEN KENTİN IŞILTILI SİMGESİ

Kültürpark’ın yeniden ışıltılı günlerine kavuşması için pek çok adım atıldı. Kent ve ülke tarihinde önemli bir yere sahip olan Göl Gazinosu yeniden kapılarını açtı. Kültürpark’ın simgelerinden Mogambo yenilendi. Prof. Dr. İlber Ortaylı Kütüphanesi Kültürpark’a kazandırılırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan devralınan Resim ve Heykel Müzesi’nin tadilatı yapılarak Mehmet Tüzüm Kızılcan Sanat Galerisi’ne dönüştürüldü. Başkan Tugay’ın gençlere sözünü verdiği “Stüdyo Kültürpark” hizmete açıldı.

KÜLTÜR VE SANATIN YÜKSELEN GRAFİĞİ

Son iki yılda tüm ilçelerde sahnelenen 214 oyun ile 40 bin seyirciye ulaşıldı. İzmir Şehir Tiyatroları, 2024-2025 sezonunda kendi prodüksiyonlarıyla 33 bini aşkın izleyici ağırladı. 2026'nın ilk iki ayında şimdiden 7 binin üzerinde seyirciyle buluşuldu. Son iki yıl içerisinde gerçekleştirilen 284 film gösterimiyle yaklaşık 58 bin sinemasever bir araya getirildi. 2024’te Menemen Gençlik, 2025’te ise Konak Metro ve Kültürpark İlber Ortaylı kütüphaneleri hizmete açıldı. Toplam 11 kütüphanede 90 bin yayın gençlerin ve araştırmacıların erişimine sunuldu. 2025 yılında kurulan oda orkestrası, ilk yılında 7 başarılı konser verdi.

ARKEOLOJİK KAZILAR VE RESTORASYON SEFERBERLİĞİ

8 bin 500 yıllık tarihi ayağa kaldırmak için ayrılan kaynaklar, İzmir’in turizm potansiyelini küresel ölçekte artırıyor: İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 yıllarında kazı çalışmalarına 42 milyon TL’nin üzerinde destek sağlayarak tarihin gün yüzüne çıkışını hızlandırdı. Özellikle Smyrna Agorası ve Antik Tiyatro için 2027 sonuna kadar 34,5 milyon TL ek kaynak ayrıldı. Restorasyon çalışmaları tamamlandığında, 20 bin kapasiteli Antik Smyrna Tiyatrosu kentin en stratejik turizm duraklarından biri haline gelecek.

TARİHİ KENT MERKEZİNDE RESTORASYON SEFERBERLİĞİ

Kentin kalbi sayılan Kemeraltı, Basmane ve İkiçeşmelik bölgelerinde restorasyon ve yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 8 bin 500 yıllık tarihin izlerini taşıyan bu bölgeler, modern dokunuşlar ve aslına uygun yenilemelerle yeniden ayağa kaldırılıyor.

UNESCO DÜNYA MİRASI KALICI LİSTESİ HEDEFİ

"İzmir Tarihi Liman Kenti"nin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesi için yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldı. Adaylık dosyasının 2026 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunulması, 2028 yılında ise İzmir’in bu prestijli listeye adını yazdırması hedefleniyor.

DÜNYA SAHNESİNDE İZMİR: EXPO 2027

2027 yılında İnciraltı Kent Ormanı’nda düzenlenecek olan , "Tek Sağlık" konseptiyle kapılarını açacak. 100 bin metrekareden fazla alanda doğa, insan ve ekoloji sağlığını merkeze alan proje, İzmir’i dünya sahnesinde çevreci ve sürdürülebilir bir cazibe merkezi yapacak.

TURİZMDE ULUSLARARASI BAŞARILAR VE KÜLTÜREL ETKİLEŞİM

İzmir, sürdürülebilir turizmde "Öncü Kuruluş" ödülünü aldı. Urla ve Selçuk’un "Gümüş Sertifika" alması ve Urla Bağ Yolu’nun dünyadaki en iyi 100 hikaye arasına girmesi kentin global görünürlüğünü pekiştirdi. 2026 yılında İzmir, Akdeniz kentleriyle kültürel etkileşimi artırmak amacıyla "Kültür Amacı Taslağı"nın ilk yerel uygulayıcılarından biri olacak. 2026'da ilk kez Animasyon Film Festivali ve Uluslararası Seramik Sempozyumu düzenlenecek. Dezavantajlı mahallelerde tiyatro eğitimleri yaygınlaştırılacak.

EKONOMİNİN LOKOMOTİFİ: FUARCILIK VE İHRACAT

Fuarlar kenti kimliğiyle İzmir, Türkiye ekonomisine yön vermeye devam ediyor: Son iki yılda 64 fuar ile 4 milyon ziyaretçi ağırlandı. Haziran 2026’da düzenlenecek prestijli UFI Avrupa Konferansı ile İzmir, dünya fuarcılık sektörünün kalbi olacak. İzmir, fuarların da desteğiyle son iki yılda 47,4 milyar dolar ihracat yaparak Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 3. ili unvanını korudu. Yılın geri kalanında 20 büyük fuar ve etkinlik daha düzenlenerek; maden, turizm, lojistik ve teknoloji sektörlerinde kent ekonomisine katkı sağlanmaya devam edilecek.