İzmir Şehir Tiyatroları 142 gösterimde 33 bini aşkın seyirciyle buluştu
İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), 2025-2026 sezonunda sahnelediği 9 oyunla 142 gösterimde 33 bin 71 seyirciye ulaştı. Dört yeni oyunun yanı sıra gençlik çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri ve ilçe turneleriyle tiyatroyu kentin dört bir yanına taşıyan İzBBŞT, sezonu sanatla, dayanışmayla ve yoğun ilgiyle tamamladı.
4.06.2026 10:20:00
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ANKA
İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), 2025-2026 sezonunda sahnelediği 9 oyunla 142 gösterimde 33 bin 71 seyirciye ulaştı. Dört yeni oyunun yanı sıra gençlik çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri ve ilçe turneleriyle tiyatroyu kentin dört bir yanına taşıyan İzBBŞT, sezonu sanatla, dayanışmayla ve yoğun ilgiyle tamamladı.
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