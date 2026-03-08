Kahramankazan Belediyesi, ‘Kadının Gücü’ semineri düzenledi

Kahramankazan Belediyesi, kadınların hayatın her alanındaki gücünü, emeğini ve farkındalığını ele alan 'Kadının Gücü' seminerini düzenledi. Uzman Klinik Psikolog ve Aile Danışmanı Ezgi Yılmaz tarafından verilen seminerde “Tükenmişlik Döngüsünü Kırmak ve Psikolojik Dayanıklılığı Artırmak” konusu ele alındı. Seminerde kadınlara stresle başa çıkma, duygusal dayanıklılığı güçlendirme ve günlük yaşamda psikolojik dengeyi koruma yöntemleri anlatıldı. Kahramankazan Kadınlar Lokali’nde düzenlenen programa Kahramankazan Belediye Meclis Üyesi Süheyla Özcü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Semine Ersoy Baykuş ve çok sayıda kadın katılım sağladı. Kadınların psikolojik dayanıklılığını artırmayı amaçlayan seminerde katılımcılar hem bilgi aldı hem de deneyimlerini paylaşma fırsatı buldu.