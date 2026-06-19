Kapadokya’da üç gün sürecek yoga festivali başladı

Kapadokya’nın büyüleyici atmosferi bu kez yoga tutkunlarını ağırlıyor. Hindistan Ankara Büyükelçiliği ile Kapadokya Alan Başkanlığı’nın destekleriyle düzenlenen Bi’Yoga Fest’in açılışı Hindistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Ovessa Iqbal, Kapadokya’da Bi’Yoga Kurucusu Sinem Yıldız Sak’ın katılımıyla yapıldı.

Yoga seansları, mindfulness çalışmaları, somatik deneyimler, nefes terapileri, sanat atölyeleri ve müzik etkinlikleri yer alacağı festival kapsamında 21 Haziran Uluslararası Yoga Günü kutlanacak. Festival programında gün doğumunda balon manzarası eşliğinde yoga akışları, vadi yürüyüşleri ve farklı disiplinlerden eğitmenlerle gerçekleştirilecek atölyeler yer alacak.

DOÇ. DR. ELİF BENGÜ: KEYİFLİ BİR ORGANİZASYON DİLİYORUM

Kapadokya’da Bi’Yoga Fest Organizasyon Koordinatörü Doç. Dr. Elif Bengü, “Kapadokya’nın eşsiz doğasında keyifli bir organizasyon diliyorum. Yurt dışı ve yurt içinden katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Bu özel buluşmayı gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

OVESSA IQBAL: YOGANIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNDEN YARARLANIYORUZ

Hindistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Ovessa Iqbal, “3 gün sürecek organizasyonda sizlerle birlikte olmaktan çok memnunum. Organizasyonda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bu yıl Uluslararası Yoga Günü’nün 12’ncisini kutluyoruz. Aynı zamanda 177 ülkede de eş zamanlı kutlamalar gerçekleştiriliyor. Bugün Kapadokya’nın eşsiz atmosferinde bir araya gelerek yoganın birleştirici gücünden yararlanıyoruz. İlham verici bir festival diliyorum” şeklinde konuştu.

YARIN "DOĞA VE DENGE" TEMASI İŞLENECEK

Festival, yarın "Doğa ve Denge" temasıyla devam edecek.

Program şöyle;

-Doğa ve Denge-

05:00 Vadide Balon eşliğinde Gün Doğumu Bi’Yoga, Sinem Yıldız Sak (Vadi)

11:00 Salon 3 – Har’eket: An’a Hareket, Vinyasa Yoga ile an’ın içinde güç ve denge, Naife Sevdalı

12:00 Salon 1 – Bir’lik: Kalbin Yankısı, Yoga & Meditatif Sanat Terapi, Devrim Akkaya Kaçmaz

12:30 Salon 2 – Dem’lenme: Yoga Terapi, Omurganın fizyolojik ve psikolojik işlevleri, Gülşah Aygün

14:00 Salon 3 – Har’eket: Güç ve Stabilite, Umutcan Öcal

14:30 Salon 2 – Dem’lenme: Yin Yoga – “Olduğu Gibi, Olduğu Yerde”, Burcu Atasoy

17:00 Mustafapaşa Köyü & Manastır Vadisi Turu Ünlü Kapıları ve Hikâyesi

21:00 Live in Cappadocia, Konser (Gorgoli Bezirhane)