Karabağlar’da iki yılın özeti: Tasarruf, dönüşüm ve sosyal belediyecilik

Karabağlar Belediyesi, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından geçen iki yıllık süreci kısıtlı bütçeye rağmen "planlı ve halkçı" bir hizmet seferberliğine dönüştürdü. Mülk satışı yapmadan ve mali disiplini koruyarak borçlarını azaltan belediye, kentsel dönüşümden sosyal desteğe kadar pek çok alanda somut adımlar attı.

Osman Aksüner Mahallesi’nde 6 hektarlık alanda kentsel dönüşümü fiilen başlatan belediye, kurduğu yerinde ofis ve bilgilendirme toplantılarıyla yurttaşları sürece dahil etti. Araç kiralama modeline son vererek 51 araçlık öz mal filosunu kuran belediye, dışarıdan yemek alımını da durdurarak kendi mutfağında günde 700 kişilik üretim başlattı.

30 yıldır kirada olan akaryakıt istasyonu ise yenilenerek belediye iştirakiyle "Kadın ve Yeşil İstasyon" olarak hizmete açıldı. Asfalt ve yol çalışmaları harici 1700 kişiye istihdam sağlayan Bölgesel İstihdam Ofisi, 1500 öğrenciye eğitim veren KARBEM ve sosyal market uygulamalarıyla dar gelirli vatandaşların yanında duruldu. "Başkan Mahallede" buluşmalarıyla da sorunlar yerinde çözüldü.