Kardeşlik sofrası Çamlıca’da kuruldu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Çamlıca Mahallesi’nde gerçekleştirilen iftar programında mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Çamlıca Mahallesi Tombakzade Futbol Sahası’nda düzenlenen geleneksel sokak iftarında 5 bin yurttaş yer aldı. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da iftar programına katılan yurttaşlar ile selamlaşarak sohbet etti.

“İFTAR SOFRALARI ÇOK ÖNEMLİDİR’

İftar sonrasında değerlendirmelerde bulunan Başkan Ataç, “Bugün yine çok kalabalık bir iftar sofrasında vatandaşlarımızla bir araya geldik. Tepebaşı Belediyesi olarak 10 yıldır düzenlediğimiz iftar sofralarında 850 bin vatandaşımızla bir araya geldik. Tepebaşı Belediyesi bu konuda son derece deneyimli ve bu işi çok iyi yapabilen bir belediye. İftar sofraları çok önemlidir, çok kıymetlidir. Bizler iftar sofrasında hem dini vecibelerimizi yerine getiririz hem de dostlarımızla sosyalleşiriz. Şimdiden bayramınızı kutluyor, sağlıklı günler diliyorum” dedi. Etkinliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Tevfik Yıldırım ile yönetimi, CHP Tepebaşı Kadın Kolları İlçe Başkanı Nilay Mert Başlı ile yönetimi, Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Seyit Yıldızhan, Tepebaşı Belediye meclis üyeleri, Çamlıca Mahalle Muhtarı Savaş Hancı ve vatandaşlar katıldı. Başkan Ataç, alanda birçok vatandaşla sohbet ederek hatıra fotoğrafı da çektirdi.