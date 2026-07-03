Kargı Belediyesi, park ve yeşil alan düzenleme çalışmalarını sürdürüyor

Kargı Belediyesi, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları kapsamında başta Tabiat Parkı olmak üzere park, bahçe ve yeşil alanlarda mevsimlik çiçek ve süs bitkileri dikerken, mevcut alanlarda bakım ve düzenleme çalışmaları da gerçekleştiriyor. Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla yeşil alanların daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor. Parklar ve sosyal yaşam alanlarında sürdürülen bakım faaliyetlerinin yanı sıra çevre düzenlemeleriyle yurttaşların kullanımına yönelik alanların iyileştirilmesi amaçlanıyor.

‘İLÇEMİZE DEĞER KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, ilçenin farklı noktalarında çevre düzenleme çalışmalarının planlı şekilde devam ettiğini belirtti. Dereli, “İlçemizin her köşesini güzelleştirmek ve vatandaşlarımıza daha yaşanabilir sosyal alanlar sunmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi. Yeşil alanların korunması ve artırılmasına önem verdiklerini dile getiren Dereli, belediye olarak çevre düzenleme ve peyzaj uygulamalarını sürdüreceklerini belirterek, “Yeşil alanlarımızı artırmaya ve ilçemize değer katmaya devam edeceğiz” dedi. ANKARA/Cumhuriyet