Kastamonu'da 2 bin 500 çöp konteyneri yeniden dönüştürüldü

Yıpranan çöp konteynerleri geri dönüşümle yeniden kullanıma sunuluyor.

Kastamonu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kent merkezindeki 20 mahallede bulunan çöp konteynerlerinin bakım, onarım ve dezenfekte işlemlerini düzenli olarak sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla hem mahallelerde hijyen artırılıyor hem de belediye bütçesinde önemli ölçüde tasarruf elde ediliyor.

Kastamonu Belediyesi, vatandaşların temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını korumaya devam ediyor. Kent genelinde her gün tonlarca çöpü katı atık bertaraf tesisine ulaştıran ekipler, kullanım sürecinde yıpranan, zarar gören ve özellikle alt bölümleri çürümeye başlayan konteynerleri onarılarak yeniden hizmete kazandırıldı.

Tamir edilen konteynerler yenilenerek hizmete dönüyor

Asidik özellik taşıyan çöp sularının neden olduğu alt kısımdaki çürümeler, sac taban uygulamasıyla gideriliyor. Bu yöntem sayesinde konteynerler güçlendirilerek daha uzun süre kullanılabiliyor. Ayrıca konteynerlerin boya ve temizlik işlemleri de yapılarak hem estetik açıdan daha iyi bir görünüm sağlanıyor hem de kullanım ömürleri uzatıldı.

Kastamonu kent merkezinde bulunan 4 bin 100 çöp konteynerinin ilk etapta bin 200 adedi yenilenerek dönüşümü tamamlandı. Eksik olan mahallere ek çöp konteynerleri konuldu. Kısa bir süre içerisinde 1300 çöp konteynerinin ise onarımı tamamlanarak mahallelere yerleştirilecek.

Belediye bütçesine önemli katkı

Kastamonu Belediyesi, hasarlı konteynerleri kendi imkanlarıyla yenileyerek yüksek maliyetlerin önüne geçti. Kullanılamayacak durumdaki metal ve plastik parçalar ise geri dönüşüme gönderilerek yeniden ekonomiye kazandırıldı. Böylece hem ekonomik hem çevresel açıdan önemli bir kazanım elde edildi.