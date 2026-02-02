Keçiören Belediyesi’nden yılın ilk ayında istihdama güçlü katkı

Keçiören Belediyesi, istihdam olanaklarını artırmak amacıyla kurduğu Kariyer Ofisi aracılığıyla 2026 yılının ilk ayında önemli bir başarıya imza attı. Yurttaşların meslek ve yeteneklerine uygun iş fırsatlarına ulaşmasını sağlayan Ofis, yürüttüğü çalışmalarla çok sayıda kişiyi yeni işine kavuşturdu.

İşverenlerin talep ettiği niteliklere göre eşleştirme yapan Ofis, bu süreçte geçen seneye oranla yüzde 22’lik bir artışla daha fazla başvuruyu değerlendirerek mülakatlara yönlendirdi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda geçen yılın ilk ayına göre yüzde 32’lik bir artış sağlayarak daha fazla vatandaş kendisine uygun pozisyonlarda istihdam edilerek iş hayatına adım attı.

OCAK AYINDA 41 YURTTAŞ İŞE YERLEŞTİRİLDİ

Kariyer Ofisi’ne yapılan başvurular uzman ekiplerce detaylı biçimde değerlendirilerek adayların yetenek ve deneyimlerine göre sınıflandırılıyor. Böylece iş arayan bireylerin en uygun pozisyonlara yönlendirilmesi mümkün hale geliyor. Ocak ayı boyunca 405 kişi Kariyer Ofisi’ne kayıt yaptırırken, kayıtlı olan vatandaşlar arasından 307 kişi ise iş görüşmesi sürecine yönlendirildi. Ocak ayında gerçekleşen mülakatların ardından 41 kişi, yeteneklerine uygun işlerde çalışma fırsatı elde etti.

“ADALET, LİYAKAT VE ŞEFFAFLIKLA HİZMET VERİYORUZ”

Kariyer Ofisi’nin hem işveren hem de yurttaşlar için çok önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: “Kariyer Ofisimiz; adalet, şeffaflık ve liyakat ilkeleri doğrultusunda iş arayan hemşehrilerimizi işverenlerle bir araya getiriyor. Hedefimiz, herkesin yetkinliklerine uygun bir işe ulaşmasını sağlamak ve işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağına erişimini kolaylaştırmaktır. Bu merkez yalnızca başvuru yapılan bir yer değil; aynı zamanda güven temelli bir istihdam noktasıdır.

Keçiören’de hiçbir hemşehrimizin kendini yalnız hissetmemesi, herkesin emeğinin karşılığını alabilmesi için çalışıyoruz. Yeni işlerine kavuşan hemşehrilerimize ve nitelikli personel istihdam eden işverenlerimize hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. ‘Doğru işe doğru insan’ anlayışla istihdama destek olmayı sürdüreceğiz.”