Keçiören’de kadın emeği pazarına yoğun ilgi

Keçiören Belediyesi, “Kadın Emeği Yeni Yıl Pazarı”nı Fatih Stadı’nda yurttaşların hizmetine açtı. Kadınların üreterek kazanç sağlamasına imkân sunan pazar, açıldığı ilk günden itibaren yoğun ilgi görüyor. Keçiören Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonuyla yeni yıl konseptine uygun olarak hazırlanan pazar alanı; özel ışıklandırmalar, yılbaşı ağaçları ve tematik süslemelerle donatıldı.Alan, yurttaşların uğrak noktalarından biri haline gelirken, alışveriş yapan ziyaretçiler yeni yıl coşkusunu da doyasıya yaşıyor. Pazarda hediyelik eşya, takı, örgü ürünleri ve el işi çalışmalar başta olmak üzere birçok farklı kategoride ürün satışa sunuluyor. El emeği ve göz nuru ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturan kadınlar, emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşarken ev ekonomilerine de katkı sağlıyor.

STANTLAR KURA İLE BELİRLENDİ

Kadın Emeği Yeni Yıl Pazarı’nın, dayanışma kültürünün yaygınlaştırılması ve kadın emeğinin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ülkü Söğütdelen, “Kadın Emeği Yeni Yıl Pazarı, kadınlarımızın emeğini sergilediği bir satış alanı olmanın ötesinde; üretimin, paylaşmanın ve dayanışmanın buluştuğu çok özel bir ortamdır. Stantlarımızı kura yöntemiyle belirleyerek her bir kadınımıza eşit ve hakkaniyetli bir fırsat sunduk. Tüm hemşehrilerimizi yeni yılın coşkusunu yaşamak ve kadın emeğine destek olmak için Fatih Stadı’ndaki pazarımıza davet ediyoruz” dedi. Kadın Emeği Yeni Yıl Pazarı, 31 Aralık tarihine kadar Fatih Stadı’nda ziyarete açık olacak.