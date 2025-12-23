Kent Lokantaları, dar gelirli vatandaşın yüzünü güldürüyor: 'Bu ülke ancak temiz ve iyi insanlarla düzelir'

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın, 4 çeşit sağlıklı, uygun fiyatlı ve lezzetli yemeği dar gelirli vatandaşlar ve öğrencilerin hizmetine sunmak amacıyla açtığı Kent Lokantaları, vatandaşın takdirini kazanmaya devam ediyor. Bugüne kadar on binlerce vatandaş Kent Lokantalarında yemek yerken, başta Başkan Kaya olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyor, yapılan eleştirilere de tepki gösteriyor. Kent Lokantalarının mimarı Ekrem İmamoğlu’na da teşekkür eden vatandaşlar, bu hizmetin diğer belediyelere de örnek olması ve Kent Lokantalarının sayısının artırılması gerektiğini ifade ediyor.

İskenderpaşa ve İnönü mahallelerindeki Kent Lokantalarında uygun fiyatla yemek yemenin sevincini yaşayan yüzlerce vatandaş, bu hizmetten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

“70 LİRAYA 4 ÇEŞİT YEMEK YİYORUZ, BU PARAYLA DIŞARIDA ANCAK BİR TAS ÇORBA İÇEBİLİRSİNİZ”

“Biz emekli insanlarız, nerede yemek yiyeceğiz? Bu imkanı nereden bulacağız? Bizim bu yemeği dışarıda yeme imkanımız yok. Bu parayla dışarıda ancak bir tas çorba içebilirsiniz. Böyle bir imkanı bize sunduğu için Belediye Başkanımız Ahmet Kaya’ya teşekkür ediyoruz. Kendisini daha yukarılarda görmek istiyoruz.”

“DAR GELİRLİ VATANDAŞI KİM DÜŞÜNECEK?”

“Esnaf kendini düşünüyor, peki vatandaşın hakkını kim düşünecek? Bu yemeği dışarıda minimum 250 liraya yiyebilirsiniz. Sağ olsun Belediye Başkanımız sosyal belediyecilik yapıyor, kendisine minnettarız. Kent Lokantaları dar gelirlinin, emeklinin, normal lokantalarda yemek yiyemeyenlerin yeri. Ülkede yoksulluk var. Bu hizmet için Ahmet Başkana çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Başkan can, gerisi heyecan.”

“BU HİZMETİ ELEŞTİRENLER, AYNI YEMEĞİ 70 LİRAYA VERSİNLER GİDİP ORADA YİYELİM”

“Bu yemekleri, en uygun yerde 400 liraya yiyebilirsiniz ama burada 70 liraya yiyoruz. Ekrem Başkan bu işi başlattı, CHP’li belediye başkanları da devam ettirdiler. Bundan daha güzel bir şey olur mu? Asgari ücretlinin, emeklinin lokantada bu yemeklere 400-500 lira verip de yiyecek durumu yok. Ahmet Başkandan Allah razı olsun, başarılarının devamını diliyoruz. Ülke olarak batmışız zaten, geçinemiyoruz.”

“BU ÜLKE ANCAK TEMİZ VE İYİ İNSANLARLA DÜZELİR”

“Başta Ahmet Başkanımız olmak üzere Allah emeği geçen herkesten Allah razı olsun. İnşallah diğer belediyelere de örnek olur. Ahmet Kaya gibi adamların Türkiye’yi idare etmesi lazım, bu ülkenin başka kurtuluşu yok. Bu ülke ancak temiz, iyi insanlarla düzelir.”

“KENT LOKANTALARI AÇILMADAN ÖNCE, BİR SİMİT YİYEREK EVİMİZE GİDİYORDUK”

Kent Lokantaları açılmadan önce insanların bir simit yiyerek evlerine döndüklerini ifade eden vatandaşlar, “İnsanlar Meydana gelip, bir simitle geri dönüyordu. Burası açıldı, karnımızı doyuruyoruz. Böyle bir yer nerede var? Ben 7 devlet gezdim böyle bir hizmet görmedim. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Hizmet on numara. Dar gelirliler bir tabak çorba parasına karnını doyuruyor. Hijyenik bir ortam, yemekler çok lezzetli, çalışanlar çok ilgili, Allah hepsinden razı olsun” sözleriyle verilen hizmete teşekkür ettiler.

ÖĞRENCİLER DE BAŞKAN KAYA’YA TEŞEKKÜR ETTİ

Öğle yemeklerini Kent Lokantalarında yiyen öğrenciler de kendilerine sağlanan bu imkândan duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

“Okulda bir hamburger 90 lirayken, burada 4 çeşit yemeği 70 liraya yiyoruz. Yemekler de çok lezzetli. Aynı ev yemekleri gibi. Öğle yemeklerimizi burada yiyoruz. Ahmet Başkanımıza burayı açtığı için çok teşekkür ediyoruz.