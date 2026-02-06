Kırıkkale Belediyesi’nden 6 Şubat depremlerinin 3’üncü yılında lokma ikramı

Kırıkkale Belediyesi tarafından, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3’üncü yıl dönümü dolayısıyla yurttaşlara lokma ikramında bulunuldu.

“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren yurttaşlar için okunan mevlidin ardından, Nur Camii ve Çarşı Camii çıkışında cuma namazı sonrası lokma dağıtımı gerçekleştirildi. Programa, Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcıları Tuncay Tuncer ve Volkan Eryılmaz da katıldı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, yaptığı açıklamada 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren yurttaşları rahmetle andıklarını belirterek, “Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için okunan mevlidin ardından, Nur Camii ve Çarşı Camii’nde cuma namazı sonrası hemşehrilerimize lokma ikramında bulunduk.

Asrın felaketinde kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmetle anıyor; acılarımızı paylaşarak azaltan birlik ve dayanışma ruhunun daim olmasını, milletçe bir daha böylesi felaketlerle karşılaşmamayı temenni ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin” ifadelerini kullandı.