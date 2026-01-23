Kırıkkale Belediyesi’nden yarıyıl tatiline özel çocuk şenliği

Kırıkkale Belediyesi, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte çocuklara yönelik “Çocuk Şenliği” düzenliyor. Şenlik, 24-25 Ocak Cumartesi ve Pazar günleri, 14.00–18.00 saatleri arasında Kırıkkale Belediyesi Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında çocuklara mısır, limonata ve pamuk şeker ikram edilecek. Şenlik alanında ayrıca şişme oyun parkları, karnaval oyunları, maskotlar, palyaçolar, Hacivat-Karagöz gösterileri, Bubble Show ve çeşitli sahne gösterileri yer alacak. Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, tüm Kırıkkale’deki çocukları ve ailelerini şenliğe davet ederek, yarıyıl tatilinde çocuklara keyifli ve unutulmaz anlar yaşatmayı amaçladıklarını ifade etti.