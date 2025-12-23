Kırıkkale Belediyesi tarafından 689 emekliye pazar desteği sağlandı

Kırıkkale Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Emekli Pazar Desteği Projesi” kapsamında, ihtiyaç sahibi 689 emekliye bin 500 TL tutarında nakdi destek ödemesi yapıldı Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilen ödemelerle birlikte emeklilerin hesaplarına toplam 1 milyon 033 bin 500 TL yatırıldı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen proje kapsamında, yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan emeklilere destek sağlanıyor. Projenin başladığı günden bu yana emeklilere verilen toplam destek tutarının 9 milyon 168 bin TL’ye ulaştığı bildirildi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden itibaren sosyal belediyeciliği öncelik haline getirdiklerini belirterek, “Emekli yurttaşlarımızın yaşadığı ekonomik zorlukların farkındayız. Onların yükünü bir nebze olsun hafifletebilmek amacıyla ‘Emekli Pazar Desteği’ uygulamasını hayata geçirdik. Aylık 1.500 TL’lik bu destekle temel gıda ihtiyaçlarını daha rahat karşılamalarını hedefliyoruz” dedi.

Önal, emeklilerin yıllarca çalışarak ülkeye değer kattığını vurgulayarak, “Artan hayat pahalılığından en çok etkilenen kesimlerden biri olan emeklilerimizin yanında olmak bizim için bir sorumluluktur. Bu destek sadece ekonomik bir katkı değil, aynı zamanda dayanışma ve paylaşma anlayışımızın da bir göstergesidir. Önümüzdeki dönemde de emeklilerimiz ve ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımız için sosyal desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, Emekli Pazar Desteği Projesi’nin, ekonomik zorluklarla mücadele eden emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir katkı sunduğunu belirtti.