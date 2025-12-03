Kırıkkale’de zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerinde hijyen, son kullanma tarihi ve fiyat denetimlerini sıklaştırdı. Belediye ekipleri, kent genelindeki okul kantinlerinde yaptıkları denetimlerde mutfak ve servis alanlarının hijyen durumunu kontrol etti. Gıda ürünlerinin saklama koşulları, dolapların temizliği ve genel düzeni incelenirken, öğrencilerin sağlığını riske atabilecek herhangi bir olumsuzluğa izin verilmedi. Raflarda ve dolaplarda bulunan tüm ürünlerin son kullanma tarihlerini tek tek kontrol eden zabıta ekipleri, öğrencilerin taze ve güvenilir gıdaya ulaşmasının öncelikleri olduğunu belirtti. Son kullanma tarihi geçmiş veya sağlığa zararlı olabilecek ürünlere kesinlikle müsaade edilmeyeceği ifade edildi.

‘FİYAT POLİTİKALARI İNCELENDİ’

Denetimlerde ayrıca kantinlerde uygulanan fiyat politikaları da incelendi. Ürün fiyatlarının piyasa koşullarına uygun olup olmadığı kontrol edilerek olası fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçildi. Belediye, öğrencilerin sağlıklı gıdaya adil fiyatlarla ulaşmasının önemine dikkat çekti. Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürü İbrahim Gençer, denetimlere ilişkin yaptığı konuşmada, “Öğrencilerimizin okul ortamında gönül rahatlığıyla kantinlerden alışveriş yapabilmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.