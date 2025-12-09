Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutladı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Ekicioğlu mesajında “10 Aralık 1948 yılında İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 74. yılında düşünceyi ifade, örgütlenme ve basın özgürlüğünün koşulsuz güvence altına alınacağı, kadın-erkek eşitliğinin sağlanacağı ve kadına yönelik şiddetin önlenmesinin devlet politikası haline getirileceği, tüm insan hak ve özgürlüklerine karşı engellerin ortadan kaldırılacağı bir ülke ve dünya özlemiyle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.