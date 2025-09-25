Kırşehir Belediyesi’nden Neşet Ertaş anma programı

Kırşehir Belediyesi, 13 yıl önce 25 Eylül 2012’de aramızdan ayrılan Bozkırın Tezenesi, Büyük Ozanımız Neşet Ertaş için anma programı düzenliyor.

Anma etkinlikleri 25 Eylül Perşembe günü saat 12.00’de Bağbaşı Mezarlığı’ndaki kabir ziyaretiyle başlayacak. Ziyaretin ardından Cacabey Meydanı’nda saat 13.00’te lokma ikramı gerçekleştirilecek. Akşam saat 19.00’da ise yine Cacabey Meydanı’nda Kırşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Niha Band, Birol-Burhan Ertaş ve Erkut Özkan sahne alarak ozanımızın anısına türküler seslendirecek.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“13 yıl önce, 25 Eylül 2012’de aramızdan ayrılan Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş; mütevazı yaşamı, türkülerinin insana ve hayata dokunuşu, umudu ve inancı ile Anadolu Abdal geleneğinin öncüsü, Bozlak kültürünün en büyük temsilcisi olmuştur. Başta Neşet Ertaş olmak üzere Anadolu Abdal geleneğinin temsilcileri sayesinde, Bozlağın anavatanı Kırşehir, müzik alanında UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağı’na giren ilk şehir olmuştur. Bu geleneğin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalarımızı Dünya Müzik Şehri olan Kırşehir’de kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu vesileyle, Büyük Ozanımızı aramızdan ayrılışının 13’üncü yılında saygı ve özlemle anıyor; anma programımıza katılacak tüm sanatçılarımıza ve gönül dostlarımıza teşekkür ediyorum.”

Neşet Ertaş, 2009 yılında UNESCO tarafından “Yaşayan İnsan Hazinesi” seçilmiş, 2012 yılındaki vefatına dek eşsiz yorumu ve sazıyla halk müziğine yön vermiştir. Evrensel bir değer haline gelen Bozkırın Tezenesi, türkülerinde Anadolu insanının acısını, sevincini ve umudunu geleceğe taşımıştır.

Kırşehir Belediyesi, tüm vatandaşları gönül birliğiyle gerçekleştirilecek anma programına davet ediyor.